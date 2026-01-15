Johanna Solano vivió incómodo momento que la dejó peinada y maquillada

Johanna Solano,, presentadora y exmiss Costa Rica, vivió un momento algo acongojante. (Redes/Instagram)

La noche del miércoles prometía ser algo especial para la guapa Johanna Solano, pero terminó en una total decepción.

Tanto así que la guapa decidió hacer algo que ya casi no acostumbra: salir de su casa de noche, ponerse tacones y hasta pasar por el salón de belleza para lucir un cabello impecable.

La exmiss Costa Rica y presentadora de Nace una estrella tenía una invitación muy especial que además la tenía muy contenta y emocionada porque iba a reencontrarse con gente querida.

“Véanme como estoy, peinada, maquillada, arreglada como hace mucho tiempo no tengo ni el tiempo ni las ganas de hacer, porque ya casi no voy a cosas. Los que me conocen saben que yo por muy pocas cosas salgo de mi casa, sobre todo de noche”, contó Joha, mientras mostraba su producción completa.

Johanna Solano vivió acongojante momento

Resulta que Joha iba para la premier de la nueva película nacional “Culpable invisible”, que se puede ver en cines desde esta semana.

Sin embargo, toda esa emoción se vino abajo apenas puso un pie en el cine ubicado en Terrazas de Lindora, donde fueron convocados.

“Pues llego al cine y no hay nada… el evento era ayer, el evento era ayer”, dijo aún incrédula mientras manejaba de regreso a su casa.

Johanna mencionó que en ese momento no sabía “si reírme o llorar”, al ver que tanta arreglada para nada.

Johanna Solano se quedó vestida y alborotada

Eso sí, lo primero que hizo fue llamar al director de la película José Mario Salas para disculparse y explicarle el por qué no la vio en la premier.

Al final, el glamour le duró a Joha menos de lo esperado y no le quedó más que devolverse a su casa, quitarse el maquillaje y tomarse el chasco con humor… aunque esa fecha difícilmente se le vuelva a olvidar.