Ticos se burlan del fenómeno therian mediante recuerdos muy criollos

Therians se vuelven tendencia y en Costa Rica el humor se roba el show

Por Silvia Núñez

Si algo caracteriza a Costa Rica es que ninguna tendencia internacional se salva del vacilón, y con los ‘therians’ no ha sido la excepción.

Los Therians son personas que se creen, visten y se comportan como animales. Foto: El Comercio (el comercio /captura)

Mientras en redes sociales el fenómeno genera debates sobre identidad y conexión espiritual con animales, los ticos decidieron irse por el lado del humor.

La Media Docena se adelantó a la tendencia de los therians

Por ejemplo, los muchachos de La Media Docena aseguran que ellos fueron de los primeros en pensar que los humanos se comportan como perros.

Ellos compartieron un antiguo sketch en el que el actor y presentador Edgar Murillo interpretaba a un personaje que se creía perro, según su esposa.

Los “therians” ticos

En redes también comenzaron a circular comparaciones con personajes como Mongo Mongo, del programa Fantástico, a quien muchos señalan —en tono de broma— como uno de los primeros therians criollos.

Mongo Mongo era uno de los personajes del desaparecido programa Fantástico. (Archivo LN)

Otros usuarios llevaron el chiste todavía más lejos y aseguraron que los verdaderos pioneros fueron Tío Conejo, Tía Gallina y los otros personajes emblemáticos del Parque de Diversiones, que por décadas han convivido con generaciones de costarricenses.

Personajes del Parque de Diversiones los primeros therians ticos (redes/Instagram)

Aunque el fenómeno ‘therian’ tiene un trasfondo más profundo relacionado con identidad y percepción personal, los ticos volvieron a demostrar que cuando algo se hace viral… el vacilón nunca falla.

Yiyo Alfaro y Choché Romano también se unieron al vacilón de los therians
