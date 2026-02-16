¿Qué son los therians y por qué está en tendencia la “moda del humano animal”?

En redes sociales, cada vez más jóvenes comparten contenido identificándose como therians. (@foxcor_ /IG)

Si usted últimamente ha visto en TikTok, Instagram o YouTube a personas usando colas, máscaras o moviéndose en cuatro patas, no es casualidad. Se trata de los llamados Therians, un fenómeno que se volvió viral y que ya despierta curiosidad, críticas y debate.

LEA MÁS: Murió Dolores Muñoz, famosa actriz mexicana

En redes sociales el término “Therian” se asocia a personas que aseguran identificarse con un animal, no físicamente, sino a nivel psicológico o espiritual. Aunque para muchos puede parecer una moda extraña o una simple tendencia estética, el tema tiene raíces que van más allá de lo superficial y toca aspectos de identidad, cultura digital y percepción personal.

LEA MÁS: Juan Carlos Zumbado, de Teletica, enciende el debate con un tema muy controversial que tocó

¿Qué es un therian?

Un therian es alguien que siente que no es completamente humano en el plano interno, sino que se identifica profundamente con un animal específico, como lobos, gatos, zorros o aves, entre otros.

LEA MÁS: “Ya había perdido la esperanza”: La íntima confesión de Waleska Oporta tras su boda secreta en el bosque

Esto no significa que la persona crea que su cuerpo es animal. Más bien, describe una conexión intensa con características como instintos, personalidad o comportamientos que asocian con esa especie.

Según el medio El Comercio, el término proviene de therianthropy (teriomorfismo), concepto antiguo presente en distintas mitologías, donde se hablaba de humanos con rasgos o transformaciones animales.

¿Qué hacen los therians en redes?

En plataformas como TikTok, muchos comparten contenido donde:

Caminan en cuatro patas, práctica conocida como “quadrobics”.

Usan colas, máscaras o accesorios con estética animal.

Simulan comportamientos como correr, saltar o marcar territorio.

Explican cuál es su “theriotype”, es decir, el animal con el que se identifican.

Para algunos, esto es una forma de expresión personal, performance o incluso cosplay. Para otros, representa algo más ligado a su identidad.

Los therians se pusieron de moda. Foto: El Comercio (el comercio /captura)

Therian no es lo mismo que Furry

Es importante no confundir conceptos.

Therian: se relaciona con una identidad o creencia personal de conexión parcial con un animal a nivel psicológico o espiritual.

se relaciona con una identidad o creencia personal de conexión parcial con un animal a nivel psicológico o espiritual. Furry: es un fandom artístico y recreativo centrado en personajes animales antropomórficos. No implica que la persona crea ser un animal.

Aunque desde afuera puedan parecer similares, dentro de las comunidades se marcan diferencias claras.

¿Qué es el “shift” y por qué genera polémica?

Uno de los puntos que más controversia provoca es el llamado “shift” (cambio o transición). En la comunidad Therian, se refiere a momentos en los que la persona siente que su identidad animal se intensifica.

No se trata de una transformación física real, sino de una experiencia subjetiva.

Entre los tipos de “shift” que describen están:

Mental shift: Es el más común. La persona siente que su forma de pensar se vuelve más “animal”, con mayor impulso de correr, cazar o reaccionar de forma instintiva. No pierde conciencia humana; es más un estado emocional.

Phantom shift: Sensaciones físicas que no existen, como sentir cola, orejas, alas o patas. Algunos lo comparan con el fenómeno neurológico del “miembro fantasma”.

Physical shift (controvertido): Algunos dicen sentir que su postura cambia o que su cuerpo “debería ser” animal, pero no hay transformación real. Es el más criticado y suele interpretarse como simbólico o psicológico.

Spiritual shift: Desde creencias más espirituales o new age, se interpreta como conexión con un espíritu animal, reencarnación o trance.

Dream shift: Sueños vívidos donde la persona se ve como animal y que muchos interpretan como confirmación de su identidad.

¿Moda pasajera o fenómeno en crecimiento?

Con la fuerza de las redes sociales, estas subculturas se expanden rápido. Lo que empieza como nicho puede volverse tendencia global en cuestión de meses. Mientras algunos lo ven como una forma válida de expresión, otros cuestionan sus implicaciones.

Lo cierto es que el término Therian ya está en conversación y, si usted navega con frecuencia en redes, probablemente lo seguirá viendo cada vez más.