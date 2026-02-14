Farándula

Juan Carlos Zumbado, de Teletica, enciende el debate con un tema muy controversial que tocó

Periodista y presentador de canal 7 hasta se confesó sorprendido por todas las cosas que le contaron tras exponer el polémico tema públicamente

El periodista Juan Carlos Zumbado volvió a generar conversación en redes sociales tras tocar un tema tan controversial como poco común: la posible presencia de therians en Costa Rica.

El productor de Más que noticias, de canal 7, compartió un reel en Instagram en el que planteó la interrogante: “¿Pueden llegar los therians a Costa Rica?”.

¿Qué son los therians?

En el video, Zumbado explicó que los therians son “personas que sienten que su personalidad conecta mucho con la de un animal como lobo, gato o zorro y lo expresan como parte de su identidad”.

Según comentó, en países como Argentina ya existe esta subcultura organizada. Sin embargo, él tenía dudas sobre si en territorio nacional había presencia de este movimiento.

“No hay registros de que en Costa Rica se hayan reunido públicamente, pero puede que haya uno que otro que no conozcamos”, dijo en la publicación.

Este increíble video le enviaron a Juan Carlos Zumbado

Seguidores aseguran que sí existen en el país

El tema generó una ola de comentarios. Algunos seguidores incluso aseguraron que esta subcultura ya tiene presencia en el país.

Una persona le escribió que su hija tenía una compañera en el colegio que se creía zorro y llegaba a clases con cola y orejas, y en ocasiones caminaba en cuatro patas.

Otro seguidor relató que cocinó para una familia inglesa que vivía en San Mateo, Alajuela, y que las hijas del dueño comían en un recipiente de gato porque se identificaban así. “Fue algo incómodo”, afirmó.

Juan Carlos Zumbado habló de un tema muy controversial

Video desde San Pedro

Como si fuera poco, al periodista le enviaron un video que supuestamente fue grabado en un parque de San Pedro de Montes de Oca, donde se observa a una persona que aparenta identificarse como un zorro.

El debate quedó abierto en redes sociales, donde algunos usuarios mostraron sorpresa y otros incredulidad.

