Periodista de canal 7 reveló la curiosa y también escalofriante anécdota que vivió el día que murió su abuelo

Juan Carlos Zumbado contó la experiencia en redes. (Instagram/Instagram)

Lo que parecía un simple recuerdo familiar terminó convirtiéndose en una historia que todavía hoy estremece a Juan Carlos Zumbado.

El periodista de canal 7, compartió en sus redes sociales una experiencia que vivió cuando era apenas un niño, la misma noche en que murió su abuelo, don Juan.

“Él es mi abuelo Juan y dicen que nos parecemos muchísimo”, contó al mostrar una fotografía. Aunque explicó que el adulto mayor falleció cuando él tenía apenas dos años, asegura que siempre ha sentido muy unido a él.

El periodista aseguró que, aunque tenía apenas dos años cuando murió su abuelo, siempre ha sentido una conexión muy fuerte con él. (Juan Carlos Zumbado /Juan Carlos Zumbado)

Juan Ca contó que soñó con su abuelo la misma noche en que falleció y que ese recuerdo aún lo impresiona. (Juan Carlos Zumbado /Juan Carlos Zumbado)

“Casi no tengo recuerdos de él, pero siempre he sentido una conexión muy fuerte. ¿Le ha pasado que sienten ese cariño por alguien que realmente no conocieron?”, expresó en el video que publicó en Facebook.

Juan Ca, como le dicen de cariño, comentó que le gusta escuchar las historias que su familia cuenta sobre su abuelo, ya que siente que se ve reflejado en él.

Según relata, don Juan era alegre y risueño, características con las que él mismo se identifica. “Quiero creer que de ahí viene mi forma de sonreír”, afirmó.

Sin embargo, lo que más le impacta ocurrió la noche del fallecimiento.

“La noche que falleció soñé con él. Yo era un niño y en el sueño me decía que le dijera a mi mamá que ya se había ido. Desperté, se lo conté, ella llamó a casa de mis abuelos y confirmó la noticia. Hasta hoy me impresiona recordar esto. A veces pienso cómo habría sido tenerlo cerca, qué habría aprendido de él”, relató.

El periodista también comentó que su familia siempre le ha dicho que es el nieto que más se parece a don Juan, algo que lo hace sentir que existe una unión que va más allá del tiempo.

Su historia generó múltiples reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales compartieron experiencias similares con seres queridos que ya partieron.