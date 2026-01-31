Juan Carlos Zumbado recibió lamentable comentario por un video electoral que hizo

El periodista Juan Carlos Zumbado tuvo una lamentable reacción luego de un video con tintes electorales que publicó este sábado en sus redes sociales.

Video de Juan Carlos Zumbado sobre abstencionismo

Zumbado habló en la grabación sobre el abstencionismo reflejado, según el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, en cuatro de cada 10 ciudadanos que deciden no ir a votar.

LEA MÁS: Juan Carlos Zumbado explicó problema de salud que cambió su apariencia y preocupó en Teletica

“Hay que buscar los Planes de Gobierno y no creer en todo lo que las redes sociales dicen, porque nos desinforman y provoca que no votemos”, dijo el presentador de canal 7.

Juan Carlos Zumbado habla sobre el abstencionismo

Razones por las que los ticos no van a votar

La referencia la dio luego de destacar la primera de tres razones que da la gente para no salir a votar: no creer en la política, no sentirse representado por ningún candidato y la falta de información.

Tras publicar el video, Juan Carlos Zumbado mostró en sus historias de Instagram una lamentable reacción de un seguidor.

“Triste comentario”, expresó Zumbado al compartir el pantallazo del mensaje.

Juan Carlos Zumbado recibió este comentario tras el video que publicó sobre el abstencionismo. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Juan Carlos Zumbado, de Teletica, recordó cuando trabajó como recolector de basura

El mensaje del seguidor que desató la polémica

El hombre aseguró que tanto votar como abstenerse es un derecho ciudadano.

“Ah y según usted sí hay que creer en los Planes de Gobierno. El papel aguanta lo que le pongan. Es una majadería, como es un derecho el votar, es un derecho el abstenerse”, consideró el seguidor del jefe de Más que noticias.

¿Está de acuerdo con la consideración del hombre o cree que informarse y votar sigue siendo clave para la democracia costarricense?