Juan Carlos Zumbado, de Teletica, recordó cuando trabajó como recolector de basura

Presentador de Más que noticias, de canal 7, afirmó sentir un gran respeto por quienes hacen ese tipo de trabajos

Por Manuel Herrera

El querido presentador y periodista de Teletica, Juan Carlos Zumbado, recordó este miércoles que hace siete años trabajó como recolector de basura en la Municipalidad de San José.

Juan Carlos compartió un video de aquellas épocas y contó que se trató de un segmento que hacía para Más que noticias, en el que experimentaba diferentes oficios para mostrar el valor de cada trabajo.

Juan Carlos Zumbado
Juan Carlos Zumbado se convirtió en recolector de basura hace 7 años para un segmento que tenía en canal 7. Fotografía: Facebook Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

“Hace siete años tenía un segmento en el que experimentaba diferentes trabajos. Este es un extracto del de recolector de basura. Ese día recuerdo sentir mucho respeto por estos muchachos, qué cargas. ¿Cómo me fue? Juzgue usted”, escribió Zumbado en su cuenta de Instagram.

“¡Qué cargas los muchachos!”

En la grabación que compartió, JuanK aparece recogiendo bolsas de basura por distintos barrios josefinos y corriendo detrás del camión para echarlas, igual que los trabajadores municipales.

El periodista vistió el mismo uniforme que usan los recolectores y hasta se le ve guindando de la parte trasera del camión mientras el vehículo avanza.

La publicación ya provoca muchas reacciones por parte de los seguidores de la figura de canal 7, quienes destacaron lo duro, digno e importante que es este trabajo.

“Una bendición son los señores que recogen la basura, un trabajo duro y digno”, comentó una seguidora, a lo que Zumbado respondió con un breve pero contundente “totalmente”.

Juan Carlos Zumbado y sus tiempos como recolector de basura

Fue en mayo de 2019

Fue el 14 de mayo del 2019, cuando Juan Carlos asumió, temporalmente, las funciones de recolector para realizar el reportaje.

En esa ocasión, el periodista destacó lo expuestos que están estos trabajadores a diferentes riesgos.

“Se exponen a enfermedades, contracturas y amputaciones. El olor se vuelve su compañero, así como las agujas, vidrios y otros materiales que la gente tira sin consideración alguna”, lamentó en ese momento.

El periodista Juan Carlos Zumbado celebró entre muchas emociones y agradecimientos su nuevo puesto de trabajo en Teletica, donde trabaja desde hace 10 años.
Juan Carlos Zumbado es presentador de Teletica y jefe en Más que noticias. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

Zumbado agregó que durante la experiencia se dio cuenta de la gran entrega, fortaleza y compromiso de los recolectores, quienes muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen.

