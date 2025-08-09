Juan Carlos Zumbado, de Teletica, hizo realidad lo que una vez pensó imposible

Juan Carlos Zumbado compartió esta hermosa foto en la que se aprecia en el fondo al famoso Cristo Redendor. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

Juan Carlos Zumbado vive un momento de mucha alegría y plenitud porque cosas que por mucho tiempo pensó como imposibles, se le hacen realidad con mucho esfuerzo y trabajo.

El presentador de Teletica está disfrutando muy bien acompañado de uno de esos anhelos que vio lejanos, pero que ahora disfruta y agradece.

Zumbado, quien sería su pareja sentimental y dos amigas más, se fueron para Brasil a unas vacaciones y eso significa muchísimo para el periodista y jefe de Más que noticias.

“¡Qué lindo es conocer aquellos lugares que en algún momento parecían imposibles: Río de Janeiro”, escribió el talentoso joven en un posteo que hizo en Instagram.

Juan Carlos Zumbado anda muy bien acompañado en Brasil. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

Juan Carlos y compañía eligieron la ciudad brasileña que más prefieren los turistas para visitar, por su ambiente vibrante, sus pintorescos paisajes y por la samba que se escucha y baila en cada rincón.

Por lo que dijo la figura de canal 7, conocer Río de Janeiro era una de sus aspiraciones. Ya él había estado en Brasil hace casi un año, pero esa vez estuvo en Sao Paulo.

Juan Carlos Zumbado disfruta de un momento de mucha felicidad

Juan Carlos celebró también porque esta nueva oportunidad en el país suramericano le permitirá practicar una de sus habilidades escondidas.

“A poner en práctica mi portugués”, dijo, pues él estudió ese idioma hace un tiempo.