Juan Carlos Zumbado se lanzó en un columpio a gran altura, pero las cosas no salieron como esperaba

Juan Carlos Zumbado dijo entre gritos y risas que la aventura le dio miedo

Por Manuel Herrera
Juan Carlos Zumbado
Juan Carlos Zumbado es un presentador de televisión muy querido en Costa Rica. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

Juan Carlos Zumbado se aventuró a lanzarse en un columpio a gran altura del suelo y con la espesura del bosque debajo, pero las cosas no salieron como lo esperaba.

El productor y presentador de Más que noticias, el programa vespertino de Teletica, pasó por una angustia, ya que no lograba frenar la hamaca que lo llevaba de un lado a otro.

Por más intentos que hacía Juan Carlos de detener el aparato, no lograba alcanzar el suelo de la loma donde se lanzó, por lo que tuvo que ser rescatado por personal del lugar.

Entre gritos, risas y nerviosismo, Juan Carlos iba y venía en una aventura que quiso vivir y que, al final, confesó, le dio miedo.

“Esta vara sí da miedo”, expresó el periodista de canal 7, quien “suplicaba” que frenaran el columpio cuando se percató que él no podía.

En la grabación se escucha decir a una de las encargadas que lo que le pasó a Zumbado fue porque se lanzó antes de tiempo y no esperó las instrucciones.

Juan Carlos Zumbado y su aventura en el columpio

“Se fue sin darle los tips”, afirmó la mujer.

El risueño periodista compartió el video de la aventura en su Instagram. “No me juzguen, es peor que lo que se ve”, escribió.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

