Juan Carlos Zumbado explicó problema de salud que cambió su apariencia y preocupó en Teletica

El periodista Juan Carlos Zumbado encendió las alarmas entre sus compañeros de Teletica debido al notable cambio físico que presenta tras enfrentar una situación de salud que lo ha afectado durante varios días.

La figura de Más que noticias llevaba algún tiempo sin aparecer en canal 7, ya que se encontraba de vacaciones; sin embargo, fue en medio de ese descanso cuando sufrió un problema inesperado que terminó afectando seriamente su apariencia.

Juan Carlos Zumbado es periodista en Teletica. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Juan Carlos Zumbado, de Teletica, explicó por qué no disfruta tanto de la Navidad

La confesión que sorprendió a todos

Fue este lunes, por medio de sus redes sociales, que Zumbado habló abiertamente de lo que le ocurrió, dejando a muchos impactados por lo delgado y pálido que se veía.

“Vean lo jalado que estoy. De verdad que uno tiene que cuidar muchísimo su salud porque andaba en la playa hace una semana y me comí un arroz con calamares y ya he pasado toda una semana malísimo”, contó Juan Carlos.

Pérdida de peso y preocupación en el canal

Al comunicador se le notó más delgado, con ojeras, pérdida de masa muscular y una apariencia que preocupó incluso a sus compañeros, quienes no dudaron en preguntarle qué le había pasado cuando lo vieron de nuevo en el canal.

“Estoy todo jalado y ojeroso. Hoy (el lunes) andaba en el canal y tenía rato de no ver a mis compañeros en persona y me preguntaron que qué me pasó. He pasado toda la semana mal”, relató.

Juan Carlos Zumbado luce muy distinto debido a las consecuencias de la intoxicación alimentaria. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Juan Carlos Zumbado, de Teletica, recordó cuando trabajó como recolector de basura

Zumbado explicó que uno de los principales problemas que ha enfrentado es que no ha logrado retener bien la comida, lo que aceleró la pérdida de peso.

Ya hay diagnóstico médico

Por fortuna, este lunes el periodista recibió el diagnóstico médico, el cual trajo un poco de tranquilidad, ya que descartó situaciones más delicadas.

Juan Carlos Zumbado explica el problema de salud que cambió su apariencia

“El tratamiento es de 10 días. Por dicho no es bacteria, gracias a Dios, espero en 10 días estar mejor, poder comer bien y poder comer cosas que me sustenten”, manifestó.

Juan Carlos confía en que, tras completar el tratamiento, podrá recuperarse por completo y volver a su rutina normal en Teletica y recuperar su apariencia.

LEA MÁS: Juan Carlos Zumbado se lanzó en un columpio a gran altura, pero las cosas no salieron como esperaba