Juan Carlos Zumbado, de Teletica, explicó por qué no disfruta tanto de la Navidad

“Yo no me caracterizo mucho por disfrutar de la Navidad, soy medio Grinch, realmente”, confesó Juan Carlos Zumbado en un reciente “reel” que publicó en Instagram.

El presentador de Teletica inició así el video en el que mostró que, por primera vez, está poniendo su casa a tono con la época navideña, a pesar de que no es tan fan de estas celebraciones.

Juan Carlos Zumbado, de Teletica: "Soy medio Grinch"

¿Por qué Zumbado nunca fue muy navideño?

La Teja le preguntó al periodista, presentador y jefe de Más que noticias, de canal 7, el motivo de ese sentimiento hacia la Navidad, que suele ser la época favorita de la mayoría.

Zumbado explicó que no es que haya vivido algo traumático, sino que en su familia nunca se tuvo la costumbre de celebrar estas fechas.

“Desde el seno de mi familia nunca se acostumbró a celebrar la Navidad como tal. No éramos la típica familia que nos reuníamos en una cena grande a comer o cocinar, entonces como que la tradición no se hizo”, comentó el comunicador.

Juan Carlos Zumbado, de Teletica, y sus dos "bendiciones" alistaron la casa para vivir Navidad. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

Orden, brillo y consumismo: otras razones para evitar la Navidad

El presentador confesó que tampoco disfruta los adornos navideños porque tiran mucha escarcha y brillo, lo cual le incomoda por su personalidad ordenada.

“Soy una persona muy estructurada, de mucho orden y mucha limpieza, y la Navidad siempre uno tiene que estar limpiando porque es brillo y escarcha por todo lado y es un poco más de caos”, agregó.

Además, reconoció que no le gusta el consumismo que se vive en estas fechas.

Este 2025 decidió “consentir al niño Juan Carlos”

A pesar de su poca afinidad con la Navidad, este año sí se dejó invadir por el espíritu navideño. Como será la primera Navidad que pase en su casa nueva, quiso ambientarla un poco más.

“Ahora que estoy grande he querido consentir a ese niño Juan Carlos que tal vez no tuvo tanto eso. Fue este año que empecé con el tema de la Navidad, quería vivir la experiencia de adornar”, contó.

También dijo que le tocó ver la parte de decoración navideña de Más que noticias, lo que terminó despertando el gusto por el tema.

Juan Carlos Zumbado es presentador y jefe en Más que noticias, programa de canal 7. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

Zumbado compró casa el año pasado, pero es hasta este diciembre que vivirá las fiestas ahí, por lo que decidió hacer una excepción y darle una oportunidad al espíritu navideño, aunque no palpite tan fuerte en él.