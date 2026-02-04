Juan Carlos Zumbado se sometió a fuertes exámenes médicos tras intoxicación que cambió su apariencia

El periodista de Teletica Juan Carlos Zumbado se sometió a dos duros exámenes médicos luego de una intoxicación alimentaria que lo afectó durante varios días y provocó un evidente cambio en su apariencia física, algo que no pasó desapercibido entre sus compañeros de canal 7.

Zumbado contó la semana pasada que llevaba varios días enfermo y se mostró delgado y pálido, situación que generó preocupación cuando regresó a las instalaciones de la televisora tras ausentarse algunos días.

Juan Carlos Zumbado perdió mucho peso y quedó "irreconocible" tras una intoxicación alimentaria que sufrió hace unos días. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

“Estoy jalado y ojeroso”

El propio presentador relató lo mal que la pasó durante esa semana complicada de salud.

“Estoy jalado y ojeroso. El lunes andaba en el canal y tenía rato de no ver a mis compañeros en persona y me preguntaron que qué me pasó. He pasado mal toda la semana”, dijo en ese momento.

Zumbado explicó que todo se originó por una intoxicación provocada por un arroz con calamares, la cual le impidió retener los alimentos, situación que aceleró la pérdida de peso y provocó el notable cambio físico.

Confirmó que se sentía mejor, pero venían más pruebas

El viernes pasado, el presentador de Más que noticias confirmó que ya se sentía mejor y reveló que tenía pendientes dos exámenes médicos, aunque en ese momento no aclaró si estaban directamente relacionados con el episodio de salud que vivió días atrás.

Este miércoles, Juan Carlos compartió un reel en Instagram en el que mostró los dos exámenes a los que se sometió: una gastroscopia y una colonoscopía, pruebas que suelen generar temor en muchos pacientes.

En el video, el periodista aprovechó la fecha para enviar un mensaje de conciencia y prevención.

“El cáncer es una palabra que todos tememos; hoy (este 4 de febrero), en el Día Mundial (del cáncer), debemos hacerle frente y la mejor manera es con la prevención. Por eso, a las puertas de mis 35, decidí regalarme salud”, mencionó.

Juan Carlos se sometió a duros exámenes médicos

El miedo a la sedación y una decisión para el 2026

Zumbado ya había contado que tenía miedo de realizarse estas pruebas médicas, principalmente porque requerían sedación, algo que nunca antes había experimentado.

El comunicador explicó que someterse a estos estudios forma parte de una decisión personal que tomó para este 2026: cuidar más su salud y no dejar pasar las señales que le da el cuerpo.

Finalmente, llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que, gracias a Dios, los exámenes salieron bien, cerrando así un capítulo que encendió las alertas, pero que terminó con buenas noticias.

Juan Carlos Zumbado se sometió a los exámenes médicos el fin de semana. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

