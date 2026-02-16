“Ya había perdido la esperanza”: La íntima confesión de Waleska Oporta tras su boda secreta en el bosque

Waleska Oporta se casó hace dos meses. (redes so/Waleska Oporta)

La comediante Waleska Oporta está celebrando dos meses de matrimonio con su esposo, Juan Manuel Ugalde, y publicó un mensaje cargado de emoción junto con un video de su boda.

En la publicación, la humorista contó que la boda se llevó a cabo al aire libre en Chubascos, en Fraijanes, en medio de un entorno natural ubicado en las montañas de Alajuela, al que describió como un “bosque soñado”.

Oporta relató que los preparativos del enlace fueron especialmente significativos, ya que lograron organizar la ceremonia en tan solo dos semanas, resaltando el amor, la ilusión y el compromiso con los que ambos hicieron oficial su decisión de compartir la vida juntos.

LEA MÁS: Waleska Oporta dio el “sí, acepto” y así estuvo su boda

Además, compartió una reflexión íntima sobre su proceso personal, señalando que había perdido la esperanza en el amor cuando conoció a quien hoy es su esposo, a quien encontró en una etapa de crecimiento personal, terapia y gratitud, enfocándose en el amor propio y en el afecto de sus hijos, amigos, familia, seguidores y mascotas.

Así fue la boda de la humorista Waleska Oporta

“Ya había perdido la esperanza cuando conocí (en el podcast) al que hoy es mi esposo (ji ji, aún me chillo al decirlo). Lo conocí cuando le puse bonito a ir a terapia, cuando finalmente dejé de enfocarme en lo que no tenía y comencé a tener más gratitud. Llegó justo cuando me dediqué a crecer en los demás ámbitos de mi vida y a apreciar el amor propio y el que recibo de mis hijos, amigos, los que apoyan mi comedia, la familia y las mascotas”, escribió.

Finalmente, aprovechó la fecha para enviar un mensaje de esperanza a sus seguidores en el marco del Día del Amor y la Amistad, asegurando que el amor puede estar a la vuelta de la esquina si se le permite sorprender.

LEA MÁS: (Video) Comediante tica, Waleska Oporta, narra la inesperada confesión que escuchó en una presentación

“Por si alguien necesitaba escuchar esto un San Valentín: creo firmemente que el amor puede estar a la vuelta de la esquina; solo hay que dejar que nos sorprenda. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad!“, escribió.