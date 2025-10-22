(Video) Comediante tica, Waleska Oporta, narra la inesperada confesión que escuchó en una presentación

Durante una rutina de improvisación, la humorista tica Waleska Oporta vivió un momento que pocos creerían.
Mientras interactuaba con el público, una joven se quedó callada ante una pregunta, y tiempo después la comediante se enteró de que la participante estaba casada… pero también tenía novio.
“Ustedes no me van a creer, yo fui a hacer un show hace poco a Cartago y resulta que estoy haciendo improvisación con la gente y le digo a una muchacha: ‘¿Usted tiene esposo, novio o las dos?’; se quedó callada y yo solo seguí. Se quedó paralizada, continué la dinámica. Y luego me contaron que detrás de mí la chavala se quedó viendo al compañero de a la par y le dijo: ‘Se me nota’. La mae tenía esposo y novio, ¡y yo la pegué! Tengo un olfato”, relató Oporta entre risas.
La comediante explicó que situaciones como estas son parte de la magia de la improvisación, en la que nada está planeado y todo puede suceder. Sin duda, fue un momento incómodo, pero divertido.
Waleska Oporta se ha destacado por su estilo directo, fresco y su capacidad de conectar con el público. Actualmente, continúa llevando su talento a diferentes escenarios del país, haciendo reír y sorprendiendo con sus anécdotas.