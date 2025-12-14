Waleska Oporta dio el “sí, acepto” y así estuvo su boda

La humorista Waleska Oporta vivió uno de los días más especiales de su vida al dar el esperado “sí, acepto” y celebrar su boda rodeada de amor, naturaleza y personas muy cercanas a ella este domingo.

Waleska Oporta dio el ¡sí acepto! este domingo. (Waleska Oporta /Waleska Oporta)

Fue la misma Waleska quien compartió en sus redes sociales varios momentos de la ceremonia, donde se puede ver que la pareja decidió casarse en un bosque ubicado en Alajuela, un lugar que sirvió como escenario perfecto para una celebración íntima, acompañada de amigos y familiares.

Waleska y su esposo Juanma tuvieron una linda boda(Captura ) (redes so/Waleska Oporta)

En los distintos videos que circularon en sus historias se nota que la pareja la pasó de lo lindo. Hubo risas, abrazos y hasta baile, ya que los recién casados y sus invitados se soltaron al ritmo de una cimarrona, dándole un toque muy tico y alegre a la actividad.

Un detalle que llamó la atención fue el recuerdo de bodas, ya que los invitados recibieron una botellita con miel, un gesto sencillo, pero cargado de significado. El instante más llamativo fue cuando Juanma le dedicó una canción a Waleska, gesto que conmovió tanto a la novia como a los presentes.

El ahora esposo de la humorista, Juanma Ugalde, no es ningún improvisado en temas románticos. Recordemos que él fue quien tiempo atrás planeó una propuesta de matrimonio en el bosque Prusia, en Cartago, justo un 6 de setiembre, fecha en la que ambos celebraban tres años de haberse conocido, un momento que marcó su historia de amor.

Desde La Teja les deseamos muchas felicidades y que este nuevo capítulo esté lleno de amor, risas y muchos momentos para recordar.