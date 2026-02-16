Murió Dolores Muñoz, famosa actriz mexicana

El espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Dolores Muñoz Ledo, actriz mexicana que falleció a los 107 años, dejando una huella importante en la industria artística del país.

Dolores Muñoz Ledo (Foto TV Azteca/Foto Tv Azteca)

El fallecimiento fue dado a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) mediante un mensaje en sus redes sociales oficiales, en las que enviaron condolencias a familiares y amigos.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Dolores Muñoz Ledo Ortega ‘Marcela Septien’. Socia activa de nuestro sindicato”, indicó la organización.

La noticia rápidamente generó reacciones de pesar entre seguidores y figuras del medio artístico.

¿Quién era Dolores Muñoz Ledo?

Dolores Muñoz Ledo fue una actriz mexicana con una amplia trayectoria en el medio del espectáculo. A lo largo de su carrera participó en distintas producciones y también destacó por su trabajo como actriz de doblaje.

Fue reconocida por prestar su voz a personajes emblemáticos como He-Man y Chip & Dale, lo que permitió que su talento trascendiera generaciones.

LEA MÁS: “No sos solo mi pareja”: El mensaje de Mimi Ortiz que hizo reaccionar a Toni Costa como nunca antes

Su legado artístico la convirtió en una figura respetada dentro de la comunidad actoral mexicana.

Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas del fallecimiento. Sin embargo, versiones preliminares señalan que podría tratarse de un deceso por causas naturales debido a su avanzada edad.

La partida de Dolores Muñoz Ledo marca el adiós a una de las figuras longevas del espectáculo mexicano, cuya vida atravesó distintas etapas de la industria artística y dejó un recuerdo imborrable en colegas y seguidores.

México despide a una actriz que formó parte de su historia cultural.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Dolores Muñoz Ledo Ortega “Marcela Septien”. Socia Activa de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y gremio artístico de Doblaje. Descanse en Paz 🕊️ pic.twitter.com/57Vz9REZU7 — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 13, 2026

Nota realizada con ayuda de IA