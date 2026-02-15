“No sos solo mi pareja”: El mensaje de Mimi Ortiz que hizo reaccionar a Toni Costa como nunca antes

Toni Costa le dice Te amo a Mimi Ortiz por su mensaje de San Valentín. (Instagram/Instagram)

El Día de San Valentín fue la ocasión perfecta para que la presentadora de Sábado Feliz, Libni “Mimi” Ortiz, expresara públicamente el gran amor que siente por su pareja, el bailarín español Toni Costa.

“No necesito un día para celebrarte, pero me gusta tener uno para decirlo en voz alta. Gracias por caminar conmigo, por sostener mis locuras, por celebrar mis victorias y abrazarme en mis días intensos. No sos solo mi pareja, sos mi paz en medio del caos y mi compañero en cada sueño que construimos. ¡Feliz San Valentín! Que la vida nos encuentre siempre del mismo lado: juntos”, escribió Ortiz, dejando ver la profundidad del vínculo que comparten.

El mensaje recibió una respuesta igualmente sentida por parte del juez de Mira quién baila de Teletica, quien expresó su gratitud y emoción por la relación que han construido.

Mimi Ortiz y Toni Costa están más enamorados que nunca

“Uno a veces no sabe todo lo que lleva vivido con una persona en tan poco tiempo, y esto es solo un 1% de todo lo vivido. Pero ¡wow!, veo cada imagen y sonrío y me siento orgulloso de todo y afortunado porque estás en mi vida.

“Cada viaje, cada risa, cada caída, cada aprendizaje y todo con amor, con la base de la fe en Dios y de su amor por nosotros. Si Él nos sigue uniendo, nuestro único deber es honrarlo, pero con bien, con crecimiento y con propósito. Ayer la pasamos delicioso, mi amor, ¡feliz día! Te amo”, le respondió Costa.

El intercambio fue celebrado por seguidores de la pareja, quienes destacaron la complicidad y la fe que comparten.