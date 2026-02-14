Yessenia Reyes denuncia que alumno fue reprobado por querer representar a Costa Rica en competencia de baile

Yessenia Reyes, es una de las bailarinas de los formatos de Teletica, pero también tiene su propia academia de baile. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La bailarina profesional Yessenia Reyes, una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional por su participación en programas como Dancing with the Stars y Mira quién baila, alzó la voz para denunciar, públicamente, una situación que está afectando a uno de sus estudiantes de baile.

La instructora dijo sentirse “indignada” y que por eso no podía quedarse callada ante semejante injusticia.

“Me acabo de dar cuenta de que uno de mis estudiantes en su colegio, una de las maestras lo tiene reprobado en una materia porque pidió un permiso el año pasado para hacer una representación de baile nacional en una de las competencias más importantes de nuestro país, representando a Costa Rica”, expresó Reyes.

Según relató la bailarina, la docente se negó a otorgar el permiso para que el estudiante faltara a un examen o pudiera reponerlo posteriormente.

“Le dijo que no le iba a dar el permiso para faltar a un examen, si no me equivoco, o algo así. O sea, no lo podía reponer, no había forma. De todas las cosas que pueden surgir y que se pueden conciliar con un colegio, ella le dijo que no”, agregó.

Yessenia Reyes se sintió molesta que la profesora dijera que el baile no es un deporte, cuando se requiere de mucha disciplina para practicarlo. (Instagram)

No es un deporte

Para Reyes, lo más grave no fue la negativa en sí, sino la justificación que habría dado la profesora.

“Y eso no es lo indignante. Lo indignante es la razón: le dijo que el baile no es un deporte y que el baile no es importante. Y eso es lo peor, que si fuera parte de un equipo de fútbol, entonces sí, eso sí es un deporte. ¿Se pueden imaginar mis reacciones? Es que no sé ni qué decir”, manifestó visiblemente molesta.

La bailarina dejó claro que no revelará el nombre del centro educativo, porque no quería una cacería de brujas ni tampoco un gran escándalo, pero que igualmente no podía quedarse callada.

“Ustedes saben que yo odio pelear en redes sociales, pero sí tengo que alzar la voz por las cosas que no están bien y las que no son justas”, afirmó.

Yesenia Reyes y su pareja César Abarca suelen salir fuera del país con los alumnos de su academia a representar a Costa Rica en competencias de baile.

Asimismo, cuestionó el criterio utilizado por la docente y la falta de acción por parte de la administración del colegio.

“¿Cómo los docentes van a basarse en su propio criterio y la dirección no hace absolutamente nada cuando esto está mal? Esto está mal”, recalcó.

Reyes también recordó que el baile deportivo sí cuenta con reconocimiento formal en el país.

“Sí, existimos. Existe la Federación Costarricense de Baile Deportivo, la FECOBADE, aliada 100% a ICODER. Yo soy una de las representantes de esa federación a nivel mundial. Además, soy una de las maestras de baile deportivo de nuestro país reconocido en el mundo como baile deportivo. Se baila en las Olimpiadas”, explicó.

Finalmente, lamentó lo que considera un problema cultural que termina afectando a niños y jóvenes.

“¡Qué ignorancia hay en Costa Rica para lastimar niños actualmente y jóvenes porque no juegan a fútbol! ¡En serio!”, concluyó.