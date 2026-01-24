Bailarina Yessenia Reyes vive experiencia inédita en Costa Rica

La reconocida bailarina Yesenia Reyes lleva más de 15 años de vivir en Costa Rica, conoce buena parte del país y ha recorrido múltiples rincones; sin embargo, había una zona que tenía pendiente y que hasta ahora logró explorar.

Se trata nada menos que de Limón, una de las joyas turísticas del país, que este fin de semana terminó por robarle el corazón.

Yessenia Reyes está disfrutando el Limón con mucho estilo caribeño. Fotografía: Instagram Yessenia Reyes. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Bailarina Yessenia Reyes también se refirió a las fuertes declaraciones de Lynda Díaz y esto dijo

Su primera vez en el Caribe costarricense

Por medio de Instagram, la bailarina de los grandes programas de Teletica contó este sábado que está viviendo una experiencia inédita al visitar por primera vez la provincia caribeña.

Yess no se guardó nada y admitió que fue casi un pecado no haber llegado antes a esa zona del país.

“Dato imperdonable: a estas alturas no conocía las bellezas del Caribe. Es la primera vez explorando la provincia de Limón y estoy fascinada”, expresó Reyes, de nacionalidad salvadoreña.

Yessenia Reyes dice que es imperdonable que no haya conocido esta parte de Costa Rica antes

LEA MÁS: Bailarina Yessenia Reyes se sincera sobre el difícil momento que pasa su familia

Enamorada del Caribe Sur

Yesenia se encuentra específicamente en el Caribe Sur, donde están algunas de las playas más exóticas y visitadas de Limón, como Cahuita, Cocles, Punta Uva, Manzanillo y Gandoca.

En sus publicaciones, la simpática bailarina se dejó ver disfrutando del sol y la naturaleza, luciendo traje de baño y sombrero, y dejando claro que el buen clima la ha acompañado durante su estadía.