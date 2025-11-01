Bailarina Yessenia Reyes se sincera sobre el difícil momento que pasa su familia

La bailarina Yessenia Reyes abrió su corazón y contó a La Teja sobre el difícil momento que atraviesa su familia, lo que la obligó a viajar de urgencia a El Salvador esta semana.

Aunque normalmente no habla de su vida familiar, Yessenia hizo la excepción para agradecer el cariño y apoyo que ha recibido de los costarricenses.

Salida urgente por la salud de su padre

Yessenia explicó que salió “volando” hacia El Salvador el martes pasado debido al delicado estado de salud de su papá.

“Es una situación muy dura para mí y para mi familia. Mi papá tiene un cuadro clínico bastante delicado y en este último mes las cosas empeoraron muchísimo mientras estaba en la competencia (Mira quién baila 2025). Tenía un nudo en el corazón y le pedía a Dios que me diera tiempo para poder venir y apoyar a mi familia”, compartió la bailarina.

Diagnóstico complicado

La salvadoreña señaló que su padre padece insuficiencia renal, sumado a otros problemas de salud que le diagnosticaron tiempo atrás.

“Estamos viviendo el día a día, agradeciendo, luchando y positivos, porque es lo que mi papá necesita en este momento. La familia siempre es lo primero y lo único que quiero es que mi testimonio recuerde a la gente que la salud es supervaliosa”, destacó Reyes.

Compromiso con Mira quién baila 2025

Yessenia confirmó que sigue en El Salvador, pero regresará a Costa Rica en unos días para terminar el contrato vigente con Teletica y cumplir con sus compromisos en Mira quién baila 2025.

“La producción me apoya al mil por ciento. Estoy aquí unos días y luego regreso a cumplir con mis responsabilidades y contrato. Esta situación me obliga a distribuirme entre atender mis cosas en Costa Rica y apoyar a mi familia en El Salvador”, afirmó la bailarina.

Apoyo de su entorno

La joven resaltó que su novio, el bailarín César Abarca, se encarga de su academia de baile en Costa Rica, mientras que sus colegas y el público tico la respaldan emocionalmente.

“Eso me hace sentir muy respaldada y apoyada en estos momentos tan difíciles”, concluyó Yessenia.

