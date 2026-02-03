Fiesta del hijo de Mimi Ortiz salió en famoso medio internacional y no por Toni Costa

Libni "Mimi" Ortiz y Toni Costa tiene un año de ser oficialmente pareja. (redes/Instagram)

Este fin de semana, la presentadora Libni “Mimi” Ortiz, del programa Sábado Feliz, celebró el cumpleaños número cuatro de su hijo Jay, en una fiesta familiar que trascendió fronteras y fue reseñada por un reconocido programa internacional de Univision.

Aunque podría pensarse que la atención mediática se centró en el festejo del pequeño, lo que realmente despertó el interés fue la presencia de Alaia, la hija de la presentadora Adamari López y el bailarín español Toni Costa.

Fiesta del hijo de Mimi Ortiz salió en Univision

La niña, de 10 años, viajó a Costa Rica junto a su padre para formar parte de la celebración del hijo de la actual pareja del juez de Mira quién baila.

La noticia fue divulgada por Univision Famosos, que destacó la buena relación entre los niños.

Como hermanitos

Según el medio, a pesar de que Alaia y Jay tienen casi siete años de diferencia, Toni Costa y Mimi Ortiz han contado que existe un vínculo muy especial entre ellos.

“Sus hijos se aman y Alaia trata a Jay como a un hermanito”, señala la nota.

Libni "Mimi" Ortiz es la presentadora del nuevo formato de Sábado feliz. (redes/Instagram)

Toni Costa y Adamari López anunciaron su separación en 2021, y desde entonces ambos han procurado mantener una relación cordial por el bienestar de su hija, por lo que en varias ocasiones la niña ha venido al país con su padre para compartir con su actual “madrastra”.

La fiesta del hijo de Mimi fue el sábado y, según compartió ella en sus redes, el domingo la acompañaron a votar en familia.