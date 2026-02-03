Farándula

Fiesta del hijo de Mimi Ortiz salió en famoso medio internacional y no por Toni Costa

Mimi Ortiz celebró los cuatro años de su hijo este fin de semana con una gran fiesta

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Libni "Mimi" Ortiz y Toni Costa
Libni "Mimi" Ortiz y Toni Costa tiene un año de ser oficialmente pareja. (redes/Instagram)

Este fin de semana, la presentadora Libni “Mimi” Ortiz, del programa Sábado Feliz, celebró el cumpleaños número cuatro de su hijo Jay, en una fiesta familiar que trascendió fronteras y fue reseñada por un reconocido programa internacional de Univision.

Aunque podría pensarse que la atención mediática se centró en el festejo del pequeño, lo que realmente despertó el interés fue la presencia de Alaia, la hija de la presentadora Adamari López y el bailarín español Toni Costa.

LEA MÁS: Mimi Ortiz tiene una gran puerta abierta en su relación con Toni Costa

Fiesta del hijo de Mimi Ortiz salió en Univision

La niña, de 10 años, viajó a Costa Rica junto a su padre para formar parte de la celebración del hijo de la actual pareja del juez de Mira quién baila.

La noticia fue divulgada por Univision Famosos, que destacó la buena relación entre los niños.

Como hermanitos

Según el medio, a pesar de que Alaia y Jay tienen casi siete años de diferencia, Toni Costa y Mimi Ortiz han contado que existe un vínculo muy especial entre ellos.

“Sus hijos se aman y Alaia trata a Jay como a un hermanito”, señala la nota.

Libni "Mimi" Ortiz y Toni Costa
Libni "Mimi" Ortiz es la presentadora del nuevo formato de Sábado feliz. (redes/Instagram)

Toni Costa y Adamari López anunciaron su separación en 2021, y desde entonces ambos han procurado mantener una relación cordial por el bienestar de su hija, por lo que en varias ocasiones la niña ha venido al país con su padre para compartir con su actual “madrastra”.

La fiesta del hijo de Mimi fue el sábado y, según compartió ella en sus redes, el domingo la acompañaron a votar en familia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mimi OrtizToni CostaUnivisioncumpleaños hijo Mimi OrtizMira quién baila
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.