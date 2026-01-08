Mimi Ortiz tiene una gran puerta abierta en su relación con Toni Costa

La presentadora Mimi Ortiz confirmó este jueves que el matrimonio sí es una posibilidad dentro de su relación con el bailarín español Toni Costa, con quien cumplió su primer año de noviazgo a mediados de diciembre.

Aunque no habló de fechas concretas, la figura de canal 7 dejó claro que se visualiza a largo plazo al lado del juez de Mira quién baila.

Mimi Ortiz y Toni Costa cumplieron en diciembre su primer año juntos. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Mimi Ortiz y Toni Costa se dan escapadita romántica en Miami, pero les cayó un exMira quién baila

La pregunta del millón: ¿cuándo se casan?

Mimi abrió una cajita de preguntas en sus historias de Instagram para conversar sobre temas de amor y, como era de esperarse, varios seguidores aprovecharon para hacerle la consulta que muchos se hacen desde hace meses: ¿Cuándo suenan las campanas de boda?

Las respuestas de la modelo dejaron ver que la idea sí le agrada, aunque prefiere ir con calma.

“Paso a paso” y “nada precisa, paso a paso”, contestó Ortiz ante los cuestionamientos sobre una posible boda con el europeo.

Mimi Ortiz no ocultó que sí piensa en casarse con Toni Costa. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

Un tema que no esquivan como pareja

El matrimonio no es un asunto que la mediática pareja evite. De hecho, Toni Costa ya había dicho semanas atrás que ese paso llegaría cuando Dios así lo decidiera, dejando claro que no es algo descartado.

LEA MÁS: Mimi Ortiz recuerda el baile en el que nació su amor con Toni Costa en la pista de Mira quién baila

El anillo que desató los rumores

Los rumores de boda entre Mimi y Toni tomaron fuerza a mediados de noviembre, luego de que el bailarín revelara que le había regalado a la presentadora un anillo de promesa, detalle que encendió las alarmas entre sus seguidores.

Según la reconocida marca austríaca de joyas Swarovski, un anillo de promesa simboliza amor, compromiso y fidelidad, aunque no equivale a un anillo de compromiso formal.

Lo que más enamoró a Mimi de Toni

Mientras llega —o no— ese momento, Mimi también confesó qué fue lo que más la conquistó de Toni Costa como pareja.

Destacó su generosidad, lo servicial que es con todo el mundo y, especialmente, su rol como papá y como hombre.

Mimi Ortiz y Toni Costa podrían anunciar que se casan en una que va y otra que viene. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: “Aquí nació el amor”: Toni Costa y Mimi Ortiz cumplirán sueño de bailar por primera vez juntos en Mira quién baila

Sobre su faceta sentimental, la presentadora fue clara y muy enamorada: “Es extraordinario, la forma en la que se ocupa porque yo esté bien, es de enamorarse”.