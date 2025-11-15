“Aquí nació el amor”: Toni Costa y Mimi Ortiz cumplirán sueño de bailar por primera vez juntos en Mira quién baila

Toni Costa y su novia Libni "Mimi" Ortiz bailarán por primera vez juntos en Mira quién baila, segunda temporada 2025. (redes/Instagram)

La décima gala de Mira quién baila promete convertirse en una de las más especiales de toda la temporada, porque, por primera vez, el juez Toni Costa y su novia, Libni “Mimi” Ortiz, bailarán juntos en la pista donde nació su historia de amor.

El español bailará varios ritmos, entre ellos swing criollo, pero además estará acompañado de los bailarines Alhana Morales, Lucía Jiménez, Jazhell Acevedo, Erick Vásquez yJavier Acuña.

Mimi, quien fue de las favoritas en la primera temporada del programa, aseguró que ella es la más emocionada por regresar a la pista este domingo y no escondió que su corazón anda a mil por vivir este gran momento junto a su amor.

“Siempre regresar a la pista de Mira quién baila me genera emoción y nervios, pero también mucha nostalgia. Me trae recuerdos muy lindos. Mi trayectoria fue muy especial: fueron 12 galas donde entregué vida y corazón, nunca estuve nominada y gané cuatro premios. Eso me lo guardo en el alma”, dijo la ganadora del segundo lugar en el 2024.

Pero, sin duda alguna, lo que más la tiene emocionada es regresar al escenario junto al hombre que se robó su corazón en la competencia de Teletica.

“Aquí conocí a Toni. Aquí nació el amor. Entonces regresar a bailar aquí, y ahora con él, es un cóctel de emociones impresionante”.

Mimi Ortiz asiste a todas las galas de Mira quién baila para apoyar a su novio, el juez Toni Costa. (redes/Instagram)

Pese a que la idea la tiene feliz, también la tiene supernerviosa, pues asegura que no quiere dejarlo mal, pues de todos ella es la única que no es profesional en el baile.

“Bailar con Toni me genera muchos nervios, no solamente porque es mi novio, porque no quisiera despreciarlo, no quisiera como avergonzarlo, al contrario, él me está tomando en cuenta para su baile, lo cual es para mí un honor muy grande porque él no baila solo, baila con un equipo de bailarines demasiado profesionales, la única que no es bailarina soy yo (risas), entonces para mí es mucha presión.

“Tengo muchos nervios, pero al mismo tiempo es algo muy lindo porque fue donde nos conocimos, donde nació el amor”, mencionó la presentadora de Sábado feliz.

Y aunque el público juraría que la pareja se la pasa bailando, lo cierto es que nunca habían hecho una coreografía oficial juntos.

“Habíamos tenido mil oportunidades de bailar para redes o en eventos, pero sentíamos que no era el momento. Dios nos regaló esta oportunidad en la pista donde nos conocimos, así que queremos vivirlo al máximo”, agregó la guapa.

Toni Costa y Libni "Mimi" Ortiz siempre combinan los colores de sus trajes en cada gala de Mira quién baila. (redes/Instagram)

Siempre iguales en cada gala

Desde que inició esta temporada hemos notado, además, el derroche de amor que han demostrado en cada gala, que la pareja siempre llega bien combinada con los colores de sus trajes, algo que nos revelaron no es casualidad sino un ritual que disfrutan montones.

Mimi nos contó que el primer en definir el color que usará cada domingo es Toni y que después ella se acopla para hacer siempre “match”, como dicen los jóvenes ahora.

“Él ya tiene sus trajes según la gala, entonces yo veo lo que él llevará y busco algo que armonice. Nos encanta hacer ese ‘match’ para que las fotos y el contenido se vean en excelencia”, dijo.

Mimi Ortiz quedó en segundo lugar de Mira quién baila en su primera temporada y así fue que conoció al bailarín español Toni Costa. (Archivo/Archivo)

La presentadora de Sábado feliz explicó que ella siempre trata de ver el saco que usará su novio en la siguiente gala para basar su ‘outfit’ en el color del mismo.

“Él tiene su diseñador en Miami y yo trabajo con una tienda aquí en Costa Rica que me apoya muchísimo. Les muestro el traje de Toni y ellas me ayudan a armar el look”, añadió.

Pero, además, ella asiste cada domingo a las 5 p.m. a un salón de belleza donde se encargan de asesorarla en cuanto al maquillaje y el peinado que le va mejor con el vestido elegido.

Sorpresa para el juez

Y, aunque ella sí sabe cómo lucirá su amorcito en el programa, él en cambio no, pues le gusta sorprenderlo cuando llega al camerino de canal 7.

“Yo nunca le enseño a Toni mi outfit antes de la gala. Él sí me enseña todo, pero yo llego sin mostrar nada. Me encanta ver su cara cuando dice: ‘Mi amor, ¡wow!’”, expresó muy feliz.

De todos los jueces de Mira quién baila solo faltaría Isaac Rovira por bailar en una de las galas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Como la gala de este 16 de noviembre es muy especial para el juez español, nos adelantó que usará un traje en conmemoración a Costa Rica.

Además, reveló que en las dos últimas galas lo vestirá el diseñador costarricense Kevin Rojas y que sus trajes llamarán mucho la atención.

Sobre el “match” con su novia, el español se lo toma con humor tico.

“Yo elijo el traje, le mando la foto a Mimi y ahí ella hace magia. Y sí, como dicen los chicos, ‘muy cursi’, pero nos encanta hacer ese match. A nosotros nos divierte muchísimo”, mencionó.

Toni Costa tiene su propio diseñador de sacos para Mira quién baila, los cuales trae desde Miami. (redes/Instagram)

Cabe recordar que en esta décima gala se conocerá si sale eliminado Ítalo Marenco o Katherinne Campbell, quienes son los sentenciados esta semana. La gran final será el domingo 30 de noviembre.