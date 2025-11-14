Farándula

A Ítalo Marenco lo golpea inesperada noticia que lo deja tambaleando en Mira quién baila

Presentador sufre inesperado hecho mientras enfrenta nominación junto a Katherine Campbell en Mira quién baila

Por Manuel Herrera

Ítalo Marenco enfrenta una inesperada y mala noticia que lo deja todavía más comprometido dentro de Mira quién baila, el reality de baile de canal 7 en el que participa.

El popular presentador sufrió una lesión en un dedo del pie izquierdo, algo que llega en el peor momento, pues este domingo está nominado junto a Katherine Campbell.

“Ítalo se encuentra en revisión por una lesión en uno de los dedos de su pie izquierdo”, informó la producción del programa en redes sociales.

¿Ítalo Marenco lesionado?

El presentador fue atendido por médicos del programa

El mensaje de la producción fue acompañado por un video corto donde se observa al expresentador de Repretel en consulta con uno de los doctores del show.

En el Instagram de Mira quién baila solicitaron mensajes de apoyo para Marenco, quien dejó Repretel a mediados de agosto para integrarse a Teletica, donde todo apunta a que tendrá un rol más estable.

Mira quién baila, novena gala, segunda temporada
Ítalo Marenco y Lucía Jiménez hacen pareja en la pista de Mira quién baila. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La lesión llega en su peor momento

Este traspié le cae a Ítalo justo cuando enfrenta su primera nominación, por lo que su continuidad depende completamente del voto del público.

Hasta el momento, Ítalo no ha detallado qué causó la lesión ni cuál es su estado actual tras la revisión médica.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

