Toni Costa y Mimi Ortiz se robarán el show en Teletica con capítulo de su amor que sorprenderá a todos

Toni Costa y Mimi Ortiz se robarán el show en televisión nacional en pocos días al escribir un nuevo capítulo de su historia de amor, que no sólo sorprenderá a todos, sino que dará mucho de qué hablar.

El bailarín español y la modelo costarricense llevarán su amor este domingo a la pista de Mira quién baila, pues bailarán juntos en una presentación especial que preparan desde hace algunos días para presentar en canal 7.

Toni Costa y Mimi Ortiz están a punto de cumplir su primer año como novios. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LEA MÁS: Toni Costa dedica un mensaje lleno de amor a su novia Mimi Ortiz por una razón especial

Teletica confirmó la esperada presentación

Teletica ya había confirmado la presentación de Toni Costa este domingo 16 de noviembre, pero hasta este miércoles reveló quién será su pareja de baile.

En su sitio web, la televisora confirmó que Toni bailará con Mimi Ortiz y junto a ellos participarán nueve bailarines más, entre los que destacan Alhana Morales, Lucía Jiménez, Jazhell Acevedo, Erick Vásquez y Javier Acuña.

“La pareja protagonizará un número de baile con ritmos mixtos”, indicó la producción de Mira quién baila a través del sitio web de Teletica.

LEA MÁS: Mimi Ortiz reconoce que no todo ha sido color de rosa en su relación con Toni Costa

Toni Costa es uno de los jueces de "hierro" de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Un momento especial a pocos días de su aniversario

Costa y Ortiz vivirán este inédito momento en televisión nacional a pocos días de cumplir su primer año de novios.

La pareja anunció su romance en los primeros días de diciembre del 2024, luego del final de la primera temporada de Mira quién baila.

LEA MÁS: Toni Costa habló con sinceridad sobre si pensaba enamorarse en Costa Rica