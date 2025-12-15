Farándula

Mimi Ortiz y Toni Costa se dan escapadita romántica en Miami, pero les cayó un exMira quién baila

Mimi Ortiz y Toni Costa dejan ver que su amor sigue creciendo pese a la distancia

Por Silvia Núñez
Toni Costa y Mimi Ortiz, participantes de Mira quién baila
Toni Costa mostró que su novia Mimi Ortiz, exparticipantes de Mira quién baila, fue a un partido de su hija Alaia en Miami. (redes/Instagram)

Toni Costa y Mimi Ortiz continúan demostrando que cuando hay amor, la distancia no es un obstáculo.

La presentadora de Sábado Feliz aprovechó el fin de semana para volar hasta Miami y reencontrarse con su pareja, en una visita cargada de momentos familiares, risas y agradables sorpresas.

Durante su estadía en la ciudad del sol, Mimi no solo pudo compartir tiempo de calidad con el juez de Mira quién baila, sino que también convivió con Alaia, la hija de Toni, dejando claro que la relación avanza con paso firme y en un ambiente lleno de armonía.

Pero el viaje tuvo un giro inesperado cuando la pareja se topó con el presentador Ítalo Marenco y su esposa, Cindy Villalta, quienes casualmente también estaban vacacionando en Miami.

Toni Costa y Mimi Ortiz, participantes de Mira quién baila
Ítalo Marenco y su esposa Cindy Villalta se reunieron con Mimi Ortiz y Toni Costa en Miami, Estados Unidos. (redes/Instagram)

Al final, el encuentro terminó convirtiéndose en una reunión entre amigos, donde no faltaron una partida de golf y una noche para compartir, ponerse al día y disfrutar lejos de las cámaras.

Mimi ya regresó a Costa Rica para retomar su rutina y estar con su hijo, mientras que Toni se quedó en Miami, desde donde continúa con sus compromisos laborales.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

