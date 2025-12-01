Toni Costa y Mimi Ortiz revelan cómo celebrarán su primer año de noviazgo

Toni Costa y Mimi Ortiz cumplen un año de noviazgo a finales de diciembre, y ya tienen claro cómo lo van a celebrar: volverán al mismo sitio donde él le pidió que fuera su novia.

Toni Costa y Mimi Ortiz celebrarán su primer año de relación en el mismo lugar donde empezaron su historia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ambos repetirán la playa, la casa y cada detalle de aquella noche que marcó el inicio de su relación. La pareja nos contó que, a pesar de que Costa reside en Miami y ella en Costa Rica, manejan su relación como cualquier otra.

“Yo lo veo mucho como cualquier otra persona que vive una relación en el mismo país. Normalmente una persona que tiene un noviazgo y no vive con esa persona, no la ve todos los días; incluso cuando viven en una misma casa, ambos tienen que salir a trabajar y tener sus tiempos propios e individuales. Entonces realmente no he sentido esa relación a distancia.

La pareja asegura que, pese a la distancia, han logrado mantener una relación estable y cercana. (redes/Instagram)

“Obviamente, sí se siente feo que se monte un avión, que se vaya y que tal vez no esté tan cerca, tan a la mano; que yo pueda decir: ‘Mi amor, tengo un espacio para almorzar, almorcemos juntos’. Ese tipo de cosas sí no las podemos disfrutar. Pero no he sentido esa relación a distancia porque sí nos frecuentamos muchísimo”, dijo Mimi.

Mimi Ortiz contó que Toni visita Costa Rica con frecuencia para pasar tiempo juntos. (redes/Instagram)

La presentadora de Sábado Feliz detalló que el español la visita mucho durante el año y ella también trata de viajar.

“Él es el que tiene más facilidad para venir”, dijo la macha.

Para Toni, nuestro país se ha convertido en uno de sus lugares favoritos, no solo por su novia, sino porque ya descubrió sitios que le encantan.

“Costa Rica tiene lugares preciosos y me encanta descubrirlos, incluso también repetirlos”, detalló.

La pareja reveló que planean pasar Navidad y Año Nuevo juntos, igual que el año pasado.

“Creo que es simplemente organizar el tiempo y aprovecharlo al máximo cuando estamos juntos. Y aparte todo está compaginado con el papá de su hijo y la mamá de mi hija; pasan tiempo también con ellos, entonces ahí intentamos buscar el encuadre para compartir nosotros”, dijo Costa.

En pareja

Una de las cosas que más disfrutan es estar en casa.

“Nos encanta estar en la casa, relajados, tranquilos. Nos gusta mucho también viajar, disfrutar del país, de las playas, de esa paz y esa tranquilidad, soltar el teléfono y estar ella y yo solamente. Pero creo que nos encanta más estar en la camita, acostados ahí, acurrucaditos viendo una película”, dijo Ortiz.

Ambos comentaron que para compartir, Mimi visita el hotel que en el que se hospeda Toni, pero él también va a su casa.

“A veces, cuando se compagina, estoy en el hotel con mi espacio; ella tiene el suyo en su casa con su hijo. Otras veces cenamos juntos, o me quedo, o voy y vengo. Hemos encontrado un equilibrio muy bueno”, concluyó el español.