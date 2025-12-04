Mimi Ortiz recuerda el baile en el que nació su amor con Toni Costa en la pista de Mira quién baila

Mimi Ortiz y Toni Costa, de Mira quién baila, celebran un año de estar juntos tras conocerse en el programa en el 2024. (redes/Instagram)

La exparticipante de Mira quién baila, Mimi Ortiz, derritió a sus seguidores al dedicarle unas palabras cargadas de amor a su novio, el juez del programa, Toni Costa, con motivo de su primer aniversario juntos.

La bailarina recordó que su historia nació, literalmente, bajo las luces del set de Teletica, en medio de cámaras, música y mucho swing.

Según contó, todo comenzó el día en que Toni mencionó al aire que había soñado con ella y que quería bailarle una pieza. Ese momento, asegura, fue “un chispazo divino” que cambió sus vidas para siempre.

Mimi además escribió que, desde entonces, han construido un amor que ha crecido entre aviones, aeropuertos y maletas, demostrando que ni la distancia ni las agendas apretadas les han quitado fuerza. Al contrario, asegura que estar lejos solo los ha acercado más.

“Me enseñaste lo mucho que valgo, que merezco un amor sano, estable, tierno y entregado”, expresó, agradeciendo la manera en que el español ha cuidado su corazón “como un caballero”, con detalles, oraciones, risas y un cariño que la hace sentirse prioridad.

Libni "Mimi" Ortiz y Toni Costa bailaron una coreografía juntos en la primera de Mira quién baila y eso los flechó de una. (Instagram)

Directo al corazón

También destacó el crecimiento personal de ambos y la paz que les da sentirse guiados por Dios en esta relación.

Para ella, Toni no solo bajó de la mesa del jurado para bailar con una participante, sino que ese día, sin saberlo, “bajó directo hacia mi corazón”.

La pareja está celebrando su primer año juntos, separados por kilómetros, pero unidos —como escribió ella— en la misma misión: ser la mejor versión de sí mismos para entregársela al otro.

“Que lo nuestro siga siendo tan único como ese primer baile”, finalizó Mimi, dejando claro que el amor entre ellos está cada vez más fuerte.