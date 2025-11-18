Esto dijo Adamari López sobre el cambio de religión de Toni Costa tras bautizarse en Costa Rica

Toni Costa y Adamari López anunciaron en el 2021 su ruptura, pero siguen teniendo una relación muy cordial por su hija Alaia. (Instagram)

La presentadora puertorriqueña Adamari López habló sin rodeos sobre el cambio de religión de su expareja, el bailarín español Toni Costa, quien actualmente mantiene una relación con la presentadora costarricense Libni “Mimi” Ortiz.

En declaraciones a People en Español, Adamari dejó clarísimo que, para ella, lo más importante es el bienestar de su hija Alaia, y por eso toma todo este tema con una madurez y tranquilidad admirables.

LEA MÁS: Toni Costa aclara por qué bailó swing criollo y niega haber menospreciado el baile tico

Adamari López habla del cambio de religión de Toni Costa

La reconocida presentadora de Univision dijo que tanto ella como su hija siguen practicando la fe católica.

“Nosotros somos católicos. Alaia está bautizada por esa fe. Vamos a la iglesia Alayita y yo, todos los domingos, al menos que tenga trabajo que hacer o que ella tenga un partido de soccer, porque sabes que también hay partidos, pero siempre buscamos estar pegaditas para ir a la iglesia los domingos”, dijo.

Toni Costa se bautizó en la fe cristiana a finales de octubre aquí en Costa Rica. (redes/Instagram)

Adamari además explicó que la niña está muy familiarizada con valores cristianos, pues estudia en un colegio católico en Miami, Estados Unidos, donde residen.

Bueno que crezca en la fe

Para la exconductora de “Hoy Día”, de Telemundo, lo más importante no es la denominación exacta, sino que su hija crezca con fe y buenos valores.

“Al final, creer en Dios, ser una buena persona, obrar bien, ser generosos, es lo que seguimos y lo que queremos”, expresó.

LEA MÁS: “Aquí nació el amor”: Toni Costa y Mimi Ortiz cumplirán sueño de bailar por primera vez juntos en Mira quién baila

Toni Costa ahora está muy metido en la fe cristiana. (redes/Instagram)

Lejos de cualquier polémica o pleito, Adamari aseguró que está feliz si Toni está feliz, y que lo que más desea es que su hija vea a su papá en un buen camino.

“Me parece maravilloso que todo lo que haga feliz a Toni también represente una felicidad para mi hija, que es mi principal preocupación o lo que yo más deseo. Y si ella ve que su papá está bien y que está feliz y que sigue obrando bien, pues para todos es una bendición”, agregó.

Toni Costa aseguró que es gracias a su novia Mimi Ortiz que está tan cerca de la palabra de Dios. (redes/Instagram)

La boricua concluyó que apoya totalmente el crecimiento espiritual de su expareja, a quien también había conocido en el formato Mira quién baila.

“Me parece muy bien que él siga buscando en el camino de la fe, cómo seguir adelante y cómo seguir creciendo espiritualmente”, dijo.

LEA MÁS: Toni Costa se confesó con La Teja sobre la colombiana que lo acompañó a la gala de Mira quién baila

Con esas palabras, dejó claro que no hay drama y que, por encima de todo, está la paz, la fe y el bienestar de su hija.

A finales de octubre, el juez español de Mira quién baila Costa Rica compartió en sus redes que se había bautizado en la fe cristiana en la iglesia a la que asiste su novia Mimi Ortiz.

“En la última foto está la herramienta más hermosa que Dios me regaló para seguir caminando en su propósito: Mimi. Ella ha sido, y es ejemplo, guía, apoyo, inspiración y una señal clara de cuánto Dios me ama”, publicó.