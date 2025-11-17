Toni Costa aclara por qué bailó swing criollo y niega haber menospreciado el baile tico

El juez de Mira quién baila, Toni Costa, aclaró el verdadero motivo por el que decidió bailar swing criollo en la última gala, y aprovechó para explicar que sus palabras previas sobre la técnica del ritmo fueron malinterpretadas.

El coreógrafo español bailó el domingo el ritmo junto con su novia y exparticipante, Mimi Ortiz, y nos contó cuál fue el motivo.

Toni quiso honrar a los ticos

Toni Costa explicó que su baile de swing criollo fue un gesto para el público del país. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo creo que era por hacer algo diferente, ya que llevo tiempo involucrado con el país, intento saber más de sus costumbres. Soy bailarín también, quería traer algo diferente, quería como salir de mi zona de confort y, de alguna manera, Costa Rica me ha aceptado muy bien, me siento muy querido también, y era un regalo para ellos”, nos contó tras la gala.

Él aprovechó para aclarar que nunca ha desprestigiado el popular ritmo tico y que, cuando dijo que “carecía de técnica”, no lo mencionó como una crítica negativa.

“Para empezar, cualquier tipo de comentario que haga se malinterpreta casi siempre, no sé por qué, a lo mejor es que yo no me sé expresar, pero yo dije que carece de mucha técnica, al igual que en España hay un baile que se llama Las Sevillanas, lo comparo igual porque tiene técnica, pero como que no es un baile tan elaborado, o tiene tanta técnica como a lo mejor un bolero o un reguetón y demás. Entonces nunca quise como desmerecer el baile, para nada, amo el baile, amo el arte, cada baile tiene su técnica específica, y ahora he podido comprobarlo mucho, de muy cerca”, reveló.

Mimi hizo el baile muy significativo para Toni

La presentación junto a Mimi Ortíz generó reacciones inmediatas entre los seguidores del programa.. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para concluir, dijo que esta presentación le ayudó a conocer más el ritmo.

“Creo que ni siquiera me he acercado al 5% de lo que pueda tener este baile, y me siento muy orgulloso de haber tomado la decisión de querer involucrarme más y de querer saber más del swing criollo. El bolero criollo también me gusta mucho, y bailarlo con ella para mí fue especial, no podía ser con otra persona que con ella”, concluyó.