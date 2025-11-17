Natalia Carvajal le manda contundente mensaje a Mahyla Roth por su participación en Miss Universo

Natalia Carvajal habló con La Teja desde los camerinos de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

La exreina de belleza Natalia Carvajal habló claro sobre el desempeño de Mahyla Roth, actual miss Costa Rica 2025, quien está dejando el nombre del país en alto en Tailandia en el certamen internacional.

La Teja la encontró en los camerinos de Mira quién baila, y entre maquillaje y luces, soltó un mensaje directo, lleno de orgullo y experiencia.

“Está haciendo un trabajo increíble. Estoy impresionada con todo lo que ha logrado. Tiene una energía hermosa y genuina que la va a llevar muy lejos”, dijo segura. La exreina confesó que suele escribirle a Roth y que le manda mensajes por Instagram porque se siente realmente orgullosa del papel que la joven está desempeñando.

Mahyla Roth continúa con paso firme en Tailandia. (Mahyla Roth /Mahyla Roth)

Para Carvajal, el mejor consejo es simple y directo: “Que sea ella misma”. Explicó que Mahyla ha demostrado transparencia y autenticidad, y eso suele marcar la diferencia en el escenario internacional.

“Que lo disfrute. Yo sé que es difícil y suena trillado, pero se pasa tan rápido”, añadió.

Carvajal también recordó el episodio que marcó su paso por Miss Universo: su vacilón al presentador Steve Harvey, luego de que él cometiera el famoso error de coronación en 2015. Aquella frase de: “Si le dan un sobre muy, muy importante, léalo bien”, dio la vuelta al mundo.

El momento entre Natalia y Steve Harvey sigue siendo recordado mundialmente. (Natalia Carvajal /Natalia Carvajal)

“Ese momento me enseñó a no tener miedo de ser uno mismo. Había una percepción de que todo debía ser serio y perfecto, pero yo fui yo, y funcionó”, contó. Después del show, Harvey la buscó detrás del escenario y bromeó con ella diciéndole: “You got some nerve”, algo así como “tenés agallas”.

Al finalizar la conversación, Carvajal envió un mensaje para todas las personas que quieren competir en certámenes de belleza, pero no se animan.

“A veces nos da miedo perder y ese miedo nos impide vivir las mejores experiencias. Todo se aprende sobre la marcha. Si soñamos con algo y no lo hacemos, un día nos vamos a arrepentir. Intenten, luchen, pero desde un lugar genuino”, dijo.