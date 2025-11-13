Video: Así es el traje típico de Mahyla Roth para Miss Universo

Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025, presentó este jueves el traje típico que lucirá en la competencia de trajes nacionales, el próximo 19 de noviembre, mientras que la gala de coronación se realizará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.
El diseño, titulado “Curá”, destaca por su imponente figura de jaguar dorado y una composición artesanal inspirada en las máscaras Boruca, símbolo de las raíces indígenas y del espíritu protector de la naturaleza costarricense.
En un video oficial, Roth aparece soñando que se encuentra en medio del bosque, rodeada de energía ancestral y bajo la mirada de un jaguar, mientras porta el majestuoso traje que resplandece con brillo dorado y texturas hechas a mano.
Un homenaje al alma ancestral de Costa Rica
El traje fue diseñado por la reconocida artista Kasandra Farrier y confeccionado a mano durante cuatro meses. Cada detalle busca rendir tributo a la fuerza, espiritualidad y orgullo tico.
El traje que conquistó las redes
Desde su presentación, las redes sociales se llenaron de elogios y destacaron el significado y la majestuosidad del diseño:
“Después de tantos años, crearon un traje típico que nos representa a todos, que dice: Costa Rica en todas sus esquinas”, “Se me pararon los pelos, qué traje más hermoso”, “Me encanta su personalidad, es toda una embajadora de la belleza y la paz.”
El traje típico de Mahyla Roth combina tradición, brillo y poder, proyectando una imagen mística que refleja la esencia de Costa Rica ante el mundo.
Fechas clave del Miss Universo 2025
- 19 de noviembre: competencia preliminar de trajes nacionales.
- 21 de noviembre: gala final y coronación en Bangkok, Tailandia.