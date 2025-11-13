Teleguía Farándula

Video: Así es el traje típico de Mahyla Roth para Miss Universo

El traje típico de Mahyla Roth representa la fuerza ancestral de Costa Rica con detalles dorados y un imponente jaguar en su espalda

Por Fabiola Montoya Salas

Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025, presentó este jueves el traje típico que lucirá en la competencia de trajes nacionales, el próximo 19 de noviembre, mientras que la gala de coronación se realizará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025
Mahyla Roth deslumbró con su traje típico inspirado en el jaguar dorado y las máscaras Boruca. (redes so/Mahyla Roth)

El diseño, titulado “Curá”, destaca por su imponente figura de jaguar dorado y una composición artesanal inspirada en las máscaras Boruca, símbolo de las raíces indígenas y del espíritu protector de la naturaleza costarricense.

En un video oficial, Roth aparece soñando que se encuentra en medio del bosque, rodeada de energía ancestral y bajo la mirada de un jaguar, mientras porta el majestuoso traje que resplandece con brillo dorado y texturas hechas a mano.

Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025
El diseño muestra un majestuoso jaguar dorado que simboliza la fuerza y protección del pueblo costarricense. (redes so/Mahyla Roth)
Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025
Cada detalle dorado representa la energía y la conexión espiritual con la tierra costarricense. (redes so/Mahyla Roth)

Un homenaje al alma ancestral de Costa Rica

El traje fue diseñado por la reconocida artista Kasandra Farrier y confeccionado a mano durante cuatro meses. Cada detalle busca rendir tributo a la fuerza, espiritualidad y orgullo tico.

El traje que conquistó las redes

Desde su presentación, las redes sociales se llenaron de elogios y destacaron el significado y la majestuosidad del diseño:

“Después de tantos años, crearon un traje típico que nos representa a todos, que dice: Costa Rica en todas sus esquinas”, “Se me pararon los pelos, qué traje más hermoso”, “Me encanta su personalidad, es toda una embajadora de la belleza y la paz.”

Organización de Miss Universo Costa Rica dio a conocer el traje nacional de Mahyla Roth.
El Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia. (Cortesía )

El traje típico de Mahyla Roth combina tradición, brillo y poder, proyectando una imagen mística que refleja la esencia de Costa Rica ante el mundo.

Fechas clave del Miss Universo 2025

  • 19 de noviembre: competencia preliminar de trajes nacionales.
  • 21 de noviembre: gala final y coronación en Bangkok, Tailandia.
El diseño de Kasandra Farrier rinde homenaje a las raíces indígenas de Costa Rica. (Instagram/Instagram)
