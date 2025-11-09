Votaciones abiertas: apoye a Mahyla Roth y ayúdela a brillar en Miss Universo 2025

La costarricense Mahyla Roth continúa dejando en alto el nombre del país en Miss Universo 2025, y ahora el público tiene la oportunidad de ayudarla directamente.

Las votaciones ya están abiertas y cada apoyo cuenta para que la representante nacional avance con fuerza en el certamen más importante de belleza del mundo.

¿Cómo votar por Mahyla Roth? El proceso es muy sencillo y toma apenas unos minutos. Solo necesita seguir estos pasos:

Descargue la aplicación oficial de Miss Universe (disponible en App Store y Google Play). Cree una cuenta para poder acceder a las votaciones. Una vez dentro, busque el perfil de Mahyla Roth – Miss Universe Costa Rica. Toque el botón “Votar”. Compre los votos y elija cuántos de ellos quiere destinar a la costarricense.

La organización explicó que los usuarios pueden votar por su candidata favorita en diferentes categorías, entre ellas:

Más fotogénica

Elección del público

Miss simpatía

Mejor piel

Mejor vestido de noche (cuando se realice la gala)

(cuando se realice la gala) Mejor traje típico (una vez que se presente ese evento)

Por el momento, las votaciones tienen un costo, aunque la organización anunció que pronto habilitará una opción gratuita para todos los usuarios que descarguen la app.

Estos son los precios actuales por paquetes de votos:

3 votos: $0,99

$0,99 15 votos: $4,99

$4,99 40 votos: $9,99

$9,99 85 votos: $19,99

$19,99 220 votos: $49,99

$49,99 450 votos: $99,99

$99,99 1000 votos: $199,99

El vestido “Verde Cahuita” fue diseñado por el costarricense Kevin Rojas y Mahyla Roth lo llevó puesto en su primera pasarela del Miss Universo. (Cortesía Miss Universo CR/Cortesía Miss Universo CR)

Cada voto puede hacer la diferencia y acercar a Mahyla Roth a la gran final de Miss Universo 2025, uno de los eventos más vistos del planeta y donde la belleza, el carisma y la autenticidad de las candidatas son determinantes.

Según el medio Infobae, la edición de este año contará con una participación récord de candidatas y se espera que las votaciones del público tengan un impacto mayor en los resultados de las etapas preliminares.