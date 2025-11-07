¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Calendario de actividades, ciudades sede y todo lo que debe saber del concurso

El concurso de belleza más importante del planeta, Miss Universo 2025, celebra su edición número 74 con una amplia agenda de actividades y eventos culturales en Tailandia, país que vuelve a ser sede tras cinco años.

Bajo el lema “El poder del amor”, 130 concursantes compiten por la corona que dejará la actual miss Universo, Victoria Kjaer, representante de Dinamarca.

La gala final de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok. (Miss Universo Tailandia/Miss Universo Tailandia)

Fechas clave del concurso

El certamen comenzó, oficialmente, el 2 de noviembre, cuando las delegadas de cada país llegaron a Bangkok, la capital tailandesa, para iniciar una serie de actividades promocionales, turísticas y de responsabilidad social.

A lo largo de tres semanas, las candidatas participarán en ensayos, desfiles y encuentros con el jurado internacional. Las fechas más importantes son las siguientes:

14 de noviembre: desfile de trajes de baño en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse (Pattaya).

desfile de trajes de baño en el (Pattaya). 15 de noviembre: entrevistas privadas con el jurado, una de las etapas decisivas.

entrevistas privadas con el jurado, una de las etapas decisivas. 19 de noviembre: competencia preliminar de trajes nacionales .

competencia . 21 de noviembre: gala de coronación en Bangkok, donde se elegirá a la nueva miss Universo 2025.

Tailandia, el escenario del certamen

130 candidatas de todo el mundo participan en la edición número 74 del certamen. (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con la organización de Miss Universo, el evento contará con tres ciudades anfitrionas donde se realizarán las principales actividades:

Bangkok: sede central y ciudad de la gala final.

sede central y ciudad de la gala final. Phuket: escenario de eventos turísticos y desfiles de moda.

escenario de eventos turísticos y desfiles de moda. Pattaya: sede del desfile de bienvenida y de la competencia en traje de baño.

El desfile de bienvenida se celebró el 4 de noviembre, seguido por recorridos culturales que mostraron la riqueza histórica y gastronómica de Tailandia.

Polémicas previas al concurso

A pocos días de iniciarse el certamen, el evento no ha estado exento de controversias. La representante de México, Fátima Bosch, denunció haber sido reprendida, públicamente, por un directivo del concurso, hecho que generó una ola de apoyo de sus compañeras, entre ellas Mahyla Roth, miss Costa Rica 2025.

El episodio ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales, aumentando la expectativa por la competencia y las declaraciones oficiales de la organización.

¿Dónde ver la gala final?

La gran final de Miss Universo 2025 se realizará el 21 de noviembre en Bangkok y podrá verse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe. Además, el evento contará con transmisión en canales locales de cada región y plataformas digitales asociadas al certamen.

Nota realizada con ayuda de IA