Se calentó el Miss Universo: Esta fue la sanción que recibió director tailandés tras insultar a miss México

El ambiente del concurso Miss Universo 2025, que se celebra en Tailandia, sigue más caliente que una olla de tamales al fuego, y no precisamente por la competencia, sino por el escándalo que se armó entre el director de Miss Universe Tailandia y la representante mexicana, Fátima Bosch.

Nawat Itsaragrisil, quien dirige el certamen tailandés y es uno de los nombres más conocidos del mundo de los concursos, recibió una fuerte reprimenda luego de protagonizar un altercado con la azteca, a quien presuntamente insultó y humilló durante una actividad oficial.

El incidente, que causó indignación en redes y entre los seguidores del certamen, provocó que Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, saliera al frente este lunes 3 de noviembre para defender a Bosch y ponerle un alto al tailandés.

El director de Miss Universo Nawat Itsaragrisil se disculpó públicamente con la mexicana, pero aún así fue sancionado por la organización. (vietbao.vn/vietbao.vn)

Fue sancionado

Rocha, quien también es mexicano, no se anduvo por las ramas y anunció que Nawat fue sancionado y que su participación en los eventos de Miss Universo quedará restringida por tiempo indefinido. Además, advirtió que se tomarán acciones corporativas y legales en su contra, ya que —según sus palabras— “olvidó el verdadero significado de lo que implica ser un anfitrión genuino”.

“El señor Itsaragrisil humilló, insultó y le faltó al respeto a Fátima Bosch. Lo más grave es que abusó de su poder al llamar a seguridad para intimidar a una mujer indefensa. Eso no lo vamos a permitir bajo ningún concepto”, dijo Rocha en un video publicado en redes sociales.

El copropietario de Miss Universo dejó claro que la organización apoya completamente a la mexicana y que el concurso “promueve la dignidad y el respeto hacia todas las mujeres, sin importar su nacionalidad o circunstancias”.

Luego del comunicado, el director tailandés habría ofrecido una disculpa pública a Fátima Bosch, aunque muchos internautas dudan de su sinceridad.

En redes circularon mensajes donde los seguidores de Miss Universo pedían su destitución completa, mientras otros aseguraban que la disculpa “solo se dio por presión mediática”.