Mahyla Roth deslumbra en su primera pasarela oficial en Miss Universo 2025, ¡vea el video!

La aventura de Mahyla Roth en Miss Universo 2025 ya arrancó y la tica no pudo tener un mejor debut.

Este miércoles 5 de noviembre, en Tailandia, se realizó la esperada Universe Ceremony, una gala especial donde cada candidata subió al escenario para presentarse oficialmente ante el público mundial.

Entre las más aplaudidas estuvo la representante de Costa Rica, oriunda de Limón, quien derrochó elegancia, seguridad y una sonrisa que iluminó la pasarela.

Así fue la presentación oficial de Mahyla Roth en el Miss Universo 2025

Con paso firme y porte de reina, Mahyla se presentó ante las cámaras y con orgullo dijo: “Mahyla Roth Benavides, Costa Rica”, gesto que acompañó con sus manos juntas en señal de agradecimiento.

Verde como sus ojos

La hermosa limonense lució un vestido largo color verde esmeralda, completamente cubierto de pedrería y con una abertura lateral que dejaba ver sus piernas.

El atuendo, elegante y sofisticado, resaltó su figura y su porte natural. Para completar su look, Mahyla usó aretes dorados que le dieron el toque final de brillo.

Mahyla Roth usó este hermoso vestido verde para su presentación oficial en Miss Universo 2025. (redes/Instagram)

Esta ceremonia marca una de sus primeras apariciones oficiales dentro del calendario de actividades de Miss Universo, cuya gran final se realizará el 21 de noviembre.

En el evento también se entregaron las bandas oficiales con el nombre de cada país, un momento simbólico y muy esperado por las concursantes.

Tica entre las favoritas

La organización de Miss Universo compartió el video de la presentación de Mahyla en sus redes sociales, y los comentarios no se hicieron esperar.

“Mi reina”, “Bellísima representante” y “Espectacular, lista para la corona”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las publicaciones, mostrando el orgullo que muchos sienten por la participación de la costarricense.

Pese a que el certamen apenas comienza, ya se percibe la emoción y la expectativa de que la tica pueda lograr ganar la corona.

Mahyla Roth lució realmente espectacular en su primera aparición oficial en el Miss Universo 2025. (redes/Instagram)

Su elegancia, carisma y disciplina —cualidades que la han caracterizado desde su coronación nacional— la están posicionando como una de las favoritas de la región.