¿Mahyla Roth de luto en el Miss Universo? Costarricense porta lazo negro por esta razón

Mahyla Roth, la costarricense que representará al país en el Miss Universo 2025, llamó la atención este viernes a su llegada a Tailandia por el lazo negro que porta en una esquina de su banda de Miss Universo Costa Rica.

El detalle no pasó desapercibido, ya que todas las candidatas del certamen internacional llevan el mismo símbolo durante la competencia, cuya final será el 21 de noviembre en el país asiático.

Mahyla Roth sorprendió a su llegada a Tailandia por el lazo negro que anda en su banda. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

Lazo negro en señal de respeto

Según reporta la prensa internacional, la organización del concurso colocó el lazo negro como señal de luto, respeto y empatía con el pueblo tailandés, que atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Sirikit Kitiyakara, la Reina Madre de Tailandia.

Kitiyakara falleció a los 93 años el pasado viernes 24 de octubre en un hospital de Bangkok, tras sufrir una intoxicación sanguínea el 17 de octubre, según informó la Agencia de la Casa Real tailandesa.

Mahyla Roth llamó la atención de muchos al llegar a Tailandia

Historia de la Reina Madre tailandesa

En 2012, la Reina Madre sufrió un derrame cerebral y desde entonces casi no aparecía en actividades públicas debido al deterioro de su salud.

El lazo negro de Mahyla y las demás candidatas simboliza solidaridad con los tailandeses, quienes estarán en luto nacional durante seis meses.

