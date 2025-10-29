Mahyla Roth se fue para Miss Universo y esto dice la organización ante el favoritismo de la tica

Entre música, mascaradas, gritos y aplausos, la organización del Miss Universo Costa Rica (MUCR) despidió este miércoles a Mahyla Roth, en su salida del país rumbo al Miss Universo 2025, que será en Tailandia.

La fiesta de despedida a la miss se armó en las afueras del sector de salidas del aeropuerto Juan Santamaría, y congregó a varias decenas de personas, quienes llegaron a despedir a la reina.

Mahyla Roth se vistió de rojo para su despedida de Costa Rica, al partir al Miss Universo en Tailandia. Fotografía: Cortesía. (Cortesía: Team Mahyla Roth/Cortesía: Team Mahyla Roth)

Muchos aprovecharon la oportunidad de ver a Mahyla antes de su participación en la competencia mundial, donde parte como una de las favoritas a quedarse con el título, según missólogos y expertos internacionales en concursos de belleza.

Una de las favoritas para la corona

Sobre ese favoritismo que hay alrededor de la costarricense, Yessenia Ramírez, directora del MUCR, habló con La Teja y, aunque dijo que agradece esa expectativa que rodea a la caribeña, debe haber “serenidad y sentido de responsabilidad”.

“Nos alegra profundamente ver que expertos internacionales reconozcan en Mahyla el trabajo, la preparación y la autenticidad que ha mostrado desde el primer día. Sin embargo, más allá de las predicciones o los pronósticos, nuestro enfoque se mantiene firme: que ella viva este proceso con equilibrio, disciplina y propósito”, comentó Ramírez a este medio.

Mahyla Roth ondeó con orgullo la bandera de Costa Rica en su despedida al Miss Universo 2025. Fotografía: Cortesía. (Cortesía: Team Mahyla Roth/Cortesía: Team Mahyla Roth)

“Sabemos que una corona se gana mucho antes de subir al escenario, con coherencia, constancia y una verdadera vocación de servicio. Por eso, celebramos el reconocimiento, pero seguimos enfocados en el trabajo diario, en fortalecer su crecimiento personal y profesional, y en mantener la esencia que la hace única. Si llega la corona, será el resultado natural de un proceso hecho con amor, entrega y una visión clara de lo que significa ser una embajadora ante el mundo”, agregó la directora del concurso local.

“Mahyla no busca adaptarse a un molde”

Doña Yessenia afirmó que una de las principales ventajas que tiene Mahyla para brillar en el concurso y, ojalá, darle a Costa Rica la primera corona del Miss Universo, es su autenticidad.

“Ella representa a una mujer que ha trabajado con constancia, esfuerzo y propósito por construir este sueño, no desde hace poco, sino desde hace muchos años. Este no es un sueño improvisado, sino una meta que nació en su corazón desde el primer día, y que ha ido cultivando con determinación y amor. Su autenticidad, su compromiso y su disciplina son cualidades que me llenan de confianza. Mahyla no busca adaptarse a un molde, sino proyectar quién es realmente, y eso se siente”, subrayó.

Yessenia Ramírez, directora del Miss Universo Costa Rica, conversó con La Teja sobre el favoritismo de Mahyla Roth para ganar el Miss Universo. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Mahyla se llevó la fuerza de los ticos

La empresaria también destacó lo significativo que fue para Mahyla la despedida que recibió de la gente este miércoles.

“Representa mucho más que un acto protocolario: es la oportunidad de mostrarle al mundo de qué está hecho nuestro país. Costa Rica está hecha de pasión, solidaridad, hermandad y unión. Somos un país de paz, de alegría y de esperanza, y ese apoyo que le brindamos a nuestra representante refleja precisamente esos valores. Mahyla se lleva consigo la fuerza de todo un país en su corazón, y es esa fuerza colectiva la que la impulsará a brillar en el escenario internacional”, consideró.

Roth ahora inicia su travesía hacia Asia, donde buscará dejar el nombre de Costa Rica en lo más alto. La final del concurso será el 21 de noviembre.

Mahyla Roth será la abanderada tica en el Miss Universo 2025. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

