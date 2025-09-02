Experto en concursos de belleza hizo sorprendente comentario sobre Mahyla Roth y el Miss Universo

Experto en concursos de belleza puso a Mahyla Roth como favorita fotografía: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Mahyla Roth sigue dando de qué hablar fuera de Costa Rica y es que su belleza tiene a muchos encantados.

La actual miss Universe Costa Rica sigue soñando fuerte como una de las favoritas para la próxima edición del Miss Universo, algo poco común para una representante tica.

Aunque en los últimos años ha habido varias reinas de bellezas costarricenses que han generado mucha ilusión, como Karina Ramos, Natalia Carvajal y Lisbeth Valverde, a Roth muchos la tienen hasta de favorita.

Un ejemplo de ello es el video que publicó este martes Iván Mosquera, un famoso experto en concursos de belleza.

“Miss Universe Costa Rica para mí, al día de hoy, esta señorita va liderando la competencia. Muy bien preparada, hermosísima, tiene un rostro maravilloso, así que si la corona está lista para volver a América Latina, lo va a hacer en manos de Costa Rica”, mencionó en un video.

Según su experiencia, aseguró que la tica llegará hasta la final en el concurso de Tailandia.

“Es una candidata muy, muy fuerte. Estoy seguro de que se va a mantener con ese liderazgo rumbo a la gran final”, concluyó.

A Mahyla le llegó el video y lo reposteó en su cuenta de Instagram, en la que cada día tiene más seguidores.

La final del Miss Universo será el 21 de noviembre en Tailandia.