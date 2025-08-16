Rafa Pérez, de Repretel, vivió un gran momento junto a bellísima novia, Mahyla Roth

Rafa Pérez presenta en Repretel uno de los programas más vistos de canal 6: la revista matutina Giros. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

El presentador de Repretel, Rafa Pérez, vivió un gran momento junto a su bellísima novia, Mahyla Roth, este viernes.

Pérez llevó a redes su felicidad por lo que le sucedió junto a su amada, quien recientemente se coronó miss Universo Costa Rica 2025.

La figura de Giros fue elegido para conducir el Festival del Amor que, en el marco del Día de la Madre, reunió actividades culturales, música, entretenimiento y gastronomía en el parque de Barva, en Heredia.

Durante la actividad, su novia reina de belleza fue homenajeada por su reciente triunfo, ya que aunque es oriunda de Cahuita, vive ahí con Rafa.

“Hoy también trabajé con Mahyla”, escribió el presentador de canal 6 en una historia de Instagram que compartió con una foto donde presumió a su bella pareja, quien representará a Costa Rica en el Miss Universo 2025.

Rafa Pérez evidenció su felicidad de trabajar acompañado de su novia, Mahyla Roth, en esta foto. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

Mahyla permaneció en la tarima principal mientras observaba a su novio hacer lo que mejor le sale: animar y conducir eventos.

La suegra de Rafa, doña Estela Benavides, también vio a su yerno trabajar en vivo y a todo color.

Según Rafa, la actividad estuvo pasada por agua, pero a pesar de eso cientos de personas se acercaron para disfrutar del evento, que cerró con un concierto de Elena Umaña.

A Mahyla le tienen tanto cariño en Barva de Heredia que los mascareros de la zona hicieron una mascarada de ella que se la regalaron días antes de ganar el concurso de belleza más importante del país.

