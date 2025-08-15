Mahyla Roth recibirá uno de los regalos más apetecidos tras ganar el Miss Universo Costa Rica

Mahyla Roth se coronó miss Universo Costa Rica 2025 el pasado 19 de julio. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A casi un mes de ganar la corona del Miss Universo Costa Rica 2025, la modelo Mahyla Roth recibirá uno de los regalos más apetecidos por su reinado.

La organización del concurso de belleza anunció este jueves por medio de un comunicado de prensa, que el lunes 18 de agosto, a Roth le harán entrega del chuzo que se ganó con su corona.

Mahyla recibirá un vehículo del año en la agencia ese días a las 11 de la mañana en la agencia VGV, en La Uruca.

La oriunda de Cahuita, de 26 años, ganó el concurso el pasado 19 de julio y el carro destacaba como uno de los principales premios de todo lo que recibirá.

Además del carrazo cero kilómetros, a Mahyla le obsequiarán por su triunfo: acompañamiento en tratamientos y procedimientos estéticos, 10 vestidos de baño, un kit de herramientas térmicas, un kit de maquillaje, perfumería de alta gama, tratamientos dentales, vestuario especial, dos pares de lentes de lujo y 2 mil dólares en zapatos.

Roth será la representante tica en el Miss Universo 2025 que este año será en Tailandia.

