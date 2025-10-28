Mahyla Roth ya tiene listas sus maletas para viajar al Miss Universo 2025

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica, se va este miércoles 29 de octubre rumbo a Tailandia a representar la belleza costarricense en el Miss Universo 2025.

La joven limonense compartió en sus redes un mensaje lleno de inspiración y, además, mostró parte de las ocho maletas que llevará al concurso de belleza internacional.

“En cada una de estas maletas viaja mucho más que ropa o accesorios. Viajan la disciplina que forja los sueños, la constancia que no se rinde, la autenticidad que inspira, la fortaleza que sostiene, el compromiso que honra y una sola misión: darlo todo por Costa Rica”, publicó.

Mahyla Roth había contado que lleva más de 100 trajes distintos para el Miss Universo 2025. (redes/Instagram)

Mahyla también resaltó que no viajará sola, sino acompañada de la esperanza y el apoyo de todo un país, y dejó a sus seguidores con la intriga sobre el vestuario que usará en su partida.

La novia del presentador Rafa Pérez, de Giros, además invitó a sus seguidores a llegar a despedirla al aeropuerto. Ella llegará a las 5 a. m.

Con determinación, alegría y orgullo, la joven busca dejar en alto el nombre de Costa Rica en la competencia internacional.

Mahyla Roth está lista para partir a Tailandia al Miss Universo 2025. (redes/Instagram)

El Miss Universo será el 21 de noviembre y se podrá ver a través del canal de YouTube de la organización, a partir de las 6:30 p.m.