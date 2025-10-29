Teleguía Farándula

Mahyla Roth viaja a Miss Universo: así fue su emotiva despedida rumbo a Tailandia

Entre cimarrona, payasos y banderas, Mahyla Roth bailó y desfiló con su corona antes de volar a Tailandia

Por Fabiola Montoya Salas

Mahyla Roth, actual Miss Universe Costa Rica, partió este miércoles rumbo a Tailandia para representar al país en la competencia de belleza más importante del mundo. Pero antes de subirse al avión, vivió una despedida cargada de emoción, abrazos, lágrimas y puro amor tico.

Mayha Roth partió este martes rumbo a Tailandia para representar a Costa Rica en Miss Universo. (Instagram/Instagram)

Desde las 5 de la mañana, decenas de personas llegaron al aeropuerto Juan Santamaría con rótulos, banderas, música y hasta una cimarrona que puso a todos a bailar. También hubo payasos, tambores y bandas, porque la despedida no podía ser menos que una verdadera fiesta.

Así fue la despedida de Mahyla Roth.

Entre los gritos de: “¡Mahyla, Mahyla!”, la reina de belleza se mostró conmovida por el cariño del público. Bailó con la bandera de Costa Rica en la mano, luciendo su corona con orgullo, y hasta hizo una pasarela improvisada entre los presentes que la aplaudían sin parar.

23/07/2025, San José, Grupo Nación, retratos de la Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth.
La despedida de Mahyla fue una verdadera fiesta nacional en el aeropuerto Juan Santamaría. (Jose Cordero/José Cordero)

La modelo compartió sonrisas, abrazos y fotos con quienes llegaron a despedirla, mientras agradecía el apoyo que ha recibido desde que ganó el título nacional.

Mahyla viaja ahora rumbo a Tailandia, donde iniciará su concentración con las demás candidatas de todo el mundo, en busca de dejar el nombre del país muy en alto en Miss Universo 2025, que su gran final será el 21 de noviembre.

