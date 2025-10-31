Farándula

¿Cuáles son las latinas favoritas para ganar Miss Universo 2025, según la inteligencia artificial?

El Miss Universo 2025 está a la vuelta de la esquina y la IA eligió a sus latinas favoritas

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Organización Miss Universe celebra su 74ª edición este 21 de noviembre en Tailandia, en el Impact Challenger Hall de Nonthaburi, bajo un formato más inclusivo y diverso.

Este año participan 121 delegadas, entre ellas madres, profesionales y representantes de nuevos territorios como Miss Universe Latina, Palestina, Níger y Mayotte.

La mexicana Fátima Bosch lidera el ranking latinoamericano según la IA.
La mexicana Fátima Bosch lidera el ranking latinoamericano según la IA. (Instagram/Instagram)

El certamen contará con la participación de figuras como Andrea Meza (miss Universo 2020) y el artista Romero Britto en el jurado.

La reina actual, Victoria Theilvig de Dinamarca, entregará la corona en una gala que promete ser una de las más vistas del año.

LEA MÁS: Mahyla Roth se fue para Miss Universo y esto dice la organización ante el favoritismo de la tica

Ranking de latinas favoritas según la IA

Miss Universe Nicaragua Glennys Medina Itza Castillo
Miss Universe Nicaragua Itza Castillo ocupa el top 10 (Instagram/La Nación)

Basado en análisis de desempeño histórico, presencia mediática, discurso social, preparación y engagement digital, la IA de Notas GDA determinó el siguiente ranking de favoritas latinoamericanas para Miss Universo 2025:

🥇 1Fátima BoschMéxico9.6/10Discurso sólido, elegancia escénica y liderazgo femenino.
🥈 2Stephany AbasaliVenezuela9.4/10Gran preparación técnica y dominio escénico.
🥉 3Vanessa PulgarínColombia9.2/10Belleza clásica, carisma y experiencia en concursos internacionales.
4Karla BacigalupoPerú9.0/10Activismo ambiental y presencia internacional.
5Gabriela LacerdaBrasil8.8/10Defensa del medio ambiente y oratoria carismática.
6Mirna CaballiniPanamá8.6/10Elegancia natural y proyección mediática.
7Yanina GómezParaguay8.5/10Causa social enfocada en educación e inclusión.
8Mahyla RothCosta Rica8.4/10Energía escénica y discurso centrado en el empoderamiento juvenil.
9Zashely AliceaPuerto Rico8.3/10Trayectoria en modelaje y fuerte conexión con el público.
10Itza CastilloNicaragua8.2/10Representación cultural y autenticidad ante cámaras.

Candidatas latinas que podrían sorprender

La IA también destaca a Raschel Paz (Guatemala) y Aldana Masset (Argentina) como “revelaciones potenciales”, gracias a su autenticidad y mensajes sociales. Por su parte, Yessica Hausermann (Bolivia) y Andrea Valero (España) aparecen como “outsiders fuertes”, con posibilidades de meterse en el top 20 global.

Miss Universo 2025: un certamen más inclusivo

Mahyla Roth, miss Universe Costa Rica 2025, no se quedó callada sobre la violencia en Limón
Mahyla Roth, miss Universe Costa Rica 2025, no se quedó callada sobre la violencia en Limón (José Cordero/José Cordero)

Este año, la organización amplió la participación a mujeres mayores de 28 años, madres y casadas, reafirmando su lema de “Empoderar a través de la diversidad”. También se incorporan nuevas naciones y delegadas de regiones con representación inédita como Miss Universe Latina y Miss Palestina.

LEA MÁS: Rafa Pérez, de Repretel, corre para acompañar a su novia Mahyla Roth al Miss Universo en Tailandia

Además de competir por la corona, las candidatas deberán destacar en impacto social, comunicación, proyectos ambientales y liderazgo comunitario, aspectos que pesarán tanto como la presentación física.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Miss Universo 2025Ranking latinasFátima BoschMahyla RothTailandiaNotas IALTHNotas IALTIA
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.