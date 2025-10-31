¿Cuáles son las latinas favoritas para ganar Miss Universo 2025, según la inteligencia artificial?

La Organización Miss Universe celebra su 74ª edición este 21 de noviembre en Tailandia, en el Impact Challenger Hall de Nonthaburi, bajo un formato más inclusivo y diverso.
Este año participan 121 delegadas, entre ellas madres, profesionales y representantes de nuevos territorios como Miss Universe Latina, Palestina, Níger y Mayotte.
El certamen contará con la participación de figuras como Andrea Meza (miss Universo 2020) y el artista Romero Britto en el jurado.
La reina actual, Victoria Theilvig de Dinamarca, entregará la corona en una gala que promete ser una de las más vistas del año.
Ranking de latinas favoritas según la IA
Basado en análisis de desempeño histórico, presencia mediática, discurso social, preparación y engagement digital, la IA de Notas GDA determinó el siguiente ranking de favoritas latinoamericanas para Miss Universo 2025:
|🥇 1
|Fátima Bosch
|México
|9.6/10
|Discurso sólido, elegancia escénica y liderazgo femenino.
|🥈 2
|Stephany Abasali
|Venezuela
|9.4/10
|Gran preparación técnica y dominio escénico.
|🥉 3
|Vanessa Pulgarín
|Colombia
|9.2/10
|Belleza clásica, carisma y experiencia en concursos internacionales.
|4
|Karla Bacigalupo
|Perú
|9.0/10
|Activismo ambiental y presencia internacional.
|5
|Gabriela Lacerda
|Brasil
|8.8/10
|Defensa del medio ambiente y oratoria carismática.
|6
|Mirna Caballini
|Panamá
|8.6/10
|Elegancia natural y proyección mediática.
|7
|Yanina Gómez
|Paraguay
|8.5/10
|Causa social enfocada en educación e inclusión.
|8
|Mahyla Roth
|Costa Rica
|8.4/10
|Energía escénica y discurso centrado en el empoderamiento juvenil.
|9
|Zashely Alicea
|Puerto Rico
|8.3/10
|Trayectoria en modelaje y fuerte conexión con el público.
|10
|Itza Castillo
|Nicaragua
|8.2/10
|Representación cultural y autenticidad ante cámaras.
Candidatas latinas que podrían sorprender
La IA también destaca a Raschel Paz (Guatemala) y Aldana Masset (Argentina) como “revelaciones potenciales”, gracias a su autenticidad y mensajes sociales. Por su parte, Yessica Hausermann (Bolivia) y Andrea Valero (España) aparecen como “outsiders fuertes”, con posibilidades de meterse en el top 20 global.
Miss Universo 2025: un certamen más inclusivo
Este año, la organización amplió la participación a mujeres mayores de 28 años, madres y casadas, reafirmando su lema de “Empoderar a través de la diversidad”. También se incorporan nuevas naciones y delegadas de regiones con representación inédita como Miss Universe Latina y Miss Palestina.
Además de competir por la corona, las candidatas deberán destacar en impacto social, comunicación, proyectos ambientales y liderazgo comunitario, aspectos que pesarán tanto como la presentación física.
Nota realizada con ayuda de IA