Farándula

Mahyla Roth ya está en el Miss Universo: así se fue de Costa Rica y así llegó a Tailandia

Miss Universo Costa Rica 2025 competirá por la corona universal de belleza el próximo 21 de noviembre

Por Manuel Herrera

Mahyla Roth Benavides, miss Universo Costa Rica 2025, llegó este viernes a Tailandia, país sede del Miss Universo 2025, que se celebrará el próximo 21 de noviembre.

La reina de belleza salió de Costa Rica el miércoles y tras dos días de viaje, ya se puso a disposición de la organización internacional.

Mahyla Roth llega al Miss Universo
Mahyla Roth salió de Costa Rica el miércoles vestida totalmente de rojo rumbo a Tailandia. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

Un arribo lleno de elegancia y estilo

A su llegada, Mahyla captó todas las miradas en el aeropuerto. La tica destacó por su belleza y elegancia, luciendo un look totalmente distinto al que llevó al salir de Costa Rica.

Mahyla Roth presume su look en Tailandia

A su llegada, salió con un vestido tipo blazer, negro, manga larga y entallado, que resaltaba sus curvas y figura; medias negras traslúcidas y zapatos de tacón alto; aretes largos y brillantes y peinado recogido con cola alta, aportándole mucho porte y sofisticación.

Mahyla Roth
Mahyla Roth llegó elegantísima a Tailandia. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

Cuando salió de Costa Rica, Mahyla eligió un look completamente rojo con el pelo suelto, contrastando con la elegancia negra que mostró en su arribo a Tailandia.

Mahyla Roth llamó la atención de muchos al llegar a Tailandia
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

