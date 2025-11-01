Mahyla Roth ya está en el Miss Universo: así se fue de Costa Rica y así llegó a Tailandia

Mahyla Roth Benavides, miss Universo Costa Rica 2025, llegó este viernes a Tailandia, país sede del Miss Universo 2025, que se celebrará el próximo 21 de noviembre.

La reina de belleza salió de Costa Rica el miércoles y tras dos días de viaje, ya se puso a disposición de la organización internacional.

Mahyla Roth salió de Costa Rica el miércoles vestida totalmente de rojo rumbo a Tailandia. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

Un arribo lleno de elegancia y estilo

A su llegada, Mahyla captó todas las miradas en el aeropuerto. La tica destacó por su belleza y elegancia, luciendo un look totalmente distinto al que llevó al salir de Costa Rica.

Mahyla Roth presume su look en Tailandia

A su llegada, salió con un vestido tipo blazer, negro, manga larga y entallado, que resaltaba sus curvas y figura; medias negras traslúcidas y zapatos de tacón alto; aretes largos y brillantes y peinado recogido con cola alta, aportándole mucho porte y sofisticación.

Mahyla Roth llegó elegantísima a Tailandia. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

Cuando salió de Costa Rica, Mahyla eligió un look completamente rojo con el pelo suelto, contrastando con la elegancia negra que mostró en su arribo a Tailandia.