Escándalo en Miss Universo 2025: Miss México rompe en llanto tras ser reprendida por el Sr. Nawat

La edición 2025 de Miss Universo se vio envuelta en polémica luego de que la representante de México, Fátima Bosch, denunciara haber sido insultada por el Sr. Nawat Itsaragrisil, vicepresidente regional del certamen, durante una reunión con las concursantes en Tailandia.

Según reportó el medio VietNamNet, el incidente ocurrió al mediodía del 4 de noviembre, cuando Bosch se enfrentó verbalmente con el directivo, quien supuestamente le gritó y la llamó “estúpida”. La candidata, visiblemente afectada, rompió en llanto y abandonó la sala.

La mexicana Fátima Bosch lidera el ranking latinoamericano según la IA. (Instagram/Instagram)

“Nadie tiene derecho a silenciarnos”

En declaraciones posteriores, Fátima Bosch manifestó sentirse insultada y humillada.

“Amo mucho Tailandia y respeto a todos aquí, pero esto es inaceptable. El mundo debe saberlo porque somos mujeres fuertes y nadie tiene derecho a silenciarnos”, declaró la mexicana a la prensa local.

La participante insistió en que no mantiene conflictos con el equipo de producción del certamen, pero aseguró que defendería su dignidad:

“Si alguien te arrebata tu dignidad, lleves o no la corona, levántate y márchate”.

Una reunión que terminó en caos

El incidente ocurrió durante una reunión en la que el Sr. Nawat exigió a las concursantes “reconocer errores” relacionados con la promoción de productos del certamen. Ninguna candidata respondió, lo que aumentó la tensión. Posteriormente, el directivo señaló directamente a Miss México, acusándola de no cooperar en las grabaciones promocionales de Tailandia.

La situación se descontroló cuando otras participantes protestaron, provocando que el Sr. Nawat alzara la voz y ordenara a seguridad intervenir. Según testigos, varias candidatas lloraron y abandonaron el lugar, mientras él gritaba: “Quien se vaya, no tiene que volver a hacer el examen”.

Sr Nawat Miss Universo (vietbao.vn/vietbao.vn)

Durante la misma reunión, el directivo anunció también la expulsión de cuatro miembros del personal del concurso por presunta participación en actividades ilegales vinculadas con apuestas.

El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su apoyo a Fátima Bosch y exigieron una postura oficial de la organización de Miss Universo 2025.

