Farándula

Un gesto de Mahyla Roth con Fátima Bosch llamó la atención en México durante Miss Universo 2025

La representante de Costa Rica en Miss Universo 2025, Mahyla Roth, ha llamado la atención fuera del país, especialmente en México, por su gesto de apoyo hacia Fátima Bosch

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Mahyla Roth, representante de Costa Rica en Miss Universo 2025, está dando de qué hablar fuera del país y especialmente en México, debido a la acción que tuvo con Fátima Bosch, representante de ese país, quien pasó un mal momento tras ser reprendida por Mr. Nawat.

De acuerdo con medios aztecas, Roth ha sido una de las pocas aspirantes a la corona que, sin miedo a nada, ha apoyado públicamente a Bosch, esto tras posar junto a ella luego del incidente.

LEA MÁS: “Me equivoqué”: Nawat Itsaragrisil lloró en conferencia tras polémica con miss México

Durante el primer día de concentración en el Miss Universo, Mahyla Roth destacó con su traje negro y peinado. Este día grabó una promoción del certamen.
Durante el primer día de concentración en el Miss Universo, Mahyla Roth destacó con su traje negro y peinado. Este día grabó una promoción del certamen. (Miss Universo Tailandia/Miss Universo Tailandia)

El medio Tabasco Hoy publicó:

“La miss de Irak, Hanin Al Qoreishy, compartió una fotografía junto a Fátima Bosch, miss Universe México, además de las misses de Palestina y Costa Rica. Acompañó la imagen con un mensaje breve, pero poderoso: ‘Sisterhood’, resaltando la hermandad y unión entre mujeres en el certamen Miss Universe.”

LEA MÁS: Mahyla Roth deslumbra en su primera pasarela oficial en Miss Universo 2025, ¡vea el video!

Reconocimiento en redes y medios mexicanos

Fátima Bosch posó con las representantes de Irak, Palestina y Costa Rica, acompañando la imagen con el mensaje “Sisterhood”.
Fátima Bosch posó con las representantes de Irak, Palestina y Costa Rica, acompañando la imagen con el mensaje “Sisterhood”. (Instagram/Instagram)

Usuarios en redes sociales también destacaron el gesto de apoyo de Roth hacia Bosch. En los comentarios, se aplaudió a las candidatas que acompañaron a la mexicana tras el conflicto con el directivo del certamen.

“Bravo por Fátima Bosch y las misses que la apoyaron: Armenia, Bahamas, Belice, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Irán, Palestina, Panamá, Puerto Rico, España, Irak y la actual miss Universo, Victoria Kjaer”, escribieron usuarios en redes sociales, destacando la solidaridad mostrada por las concursantes.

El gesto de Mahyla Roth fue bien recibido en México, donde su nombre ha comenzado a circular en medios digitales como ejemplo de apoyo y compañerismo entre participantes.

*Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mahyla RothFátima BoschMiss UniversoMr NawetCosta RicaMéxicoNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.