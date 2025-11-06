Un gesto de Mahyla Roth con Fátima Bosch llamó la atención en México durante Miss Universo 2025

Mahyla Roth, representante de Costa Rica en Miss Universo 2025, está dando de qué hablar fuera del país y especialmente en México, debido a la acción que tuvo con Fátima Bosch, representante de ese país, quien pasó un mal momento tras ser reprendida por Mr. Nawat.

De acuerdo con medios aztecas, Roth ha sido una de las pocas aspirantes a la corona que, sin miedo a nada, ha apoyado públicamente a Bosch, esto tras posar junto a ella luego del incidente.

Durante el primer día de concentración en el Miss Universo, Mahyla Roth destacó con su traje negro y peinado. Este día grabó una promoción del certamen. (Miss Universo Tailandia/Miss Universo Tailandia)

El medio Tabasco Hoy publicó:

“La miss de Irak, Hanin Al Qoreishy, compartió una fotografía junto a Fátima Bosch, miss Universe México, además de las misses de Palestina y Costa Rica. Acompañó la imagen con un mensaje breve, pero poderoso: ‘Sisterhood’, resaltando la hermandad y unión entre mujeres en el certamen Miss Universe.”

Reconocimiento en redes y medios mexicanos

Fátima Bosch posó con las representantes de Irak, Palestina y Costa Rica, acompañando la imagen con el mensaje “Sisterhood”. (Instagram/Instagram)

Usuarios en redes sociales también destacaron el gesto de apoyo de Roth hacia Bosch. En los comentarios, se aplaudió a las candidatas que acompañaron a la mexicana tras el conflicto con el directivo del certamen.

“Bravo por Fátima Bosch y las misses que la apoyaron: Armenia, Bahamas, Belice, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Irán, Palestina, Panamá, Puerto Rico, España, Irak y la actual miss Universo, Victoria Kjaer”, escribieron usuarios en redes sociales, destacando la solidaridad mostrada por las concursantes.

El gesto de Mahyla Roth fue bien recibido en México, donde su nombre ha comenzado a circular en medios digitales como ejemplo de apoyo y compañerismo entre participantes.

