“Me equivoqué”: Nawat Itsaragrisil lloró en conferencia tras polémica con miss México

Fátima Bosch, representante de México, se convirtió en símbolo de empoderamiento tras el incidente. (Instagram/Instagram)

El director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, emitió una disculpa pública luego de llamar “tonta” a la candidata mexicana, Fátima Bosch, durante un tenso altercado en los preparativos del certamen.

El incidente generó una crisis interna y una ola de apoyo internacional hacia la representante de México.

El hecho, captado en video y viralizado rápidamente, ocurrió durante una sesión para colocar las bandas oficiales a las candidatas.

El director tailandés Nawat Itsaragrisil ofreció disculpas públicas y reconoció su error entre lágrimas. foto: Univisión (univisión /Univision)

Según testimonios, Itsaragrisil llamó la atención de varias concursantes por su poca colaboración en la promoción del evento, lo que derivó en una confrontación verbal con Fátima Bosch, quien decidió defender su postura y la de sus compañeras.

La modelo y diseñadora mexicana relató a los medios que el director la insultó directamente.

“Me llamó tonta solo porque tiene problemas con la organización Miss Universo México. Eso no es justo”, declaró Bosch con emoción. “Él me hizo callar... la manera en que me trató, sin ninguna razón, no está bien”.

El conflicto escaló hasta el punto en que Bosch y varias candidatas abandonaron la reunión en un acto de solidaridad, evidenciando la gravedad de la situación.

LEA MÁS: Organización Miss Universo Costa Rica dice esto del escándalo que golpea al Miss Universo

La respuesta de Fátima Bosch

Pese a la humillación, Fátima Bosch demostró fortaleza y convirtió el incidente en un mensaje de empoderamiento femenino. En un video posterior, confirmó que no abandonaría la competencia.

“Estamos en el siglo XXI, no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine a ser una voz para todas las mujeres y las niñas que luchan por causas”, expresó la candidata.

Su salida del hotel fue ovacionada por simpatizantes, una imagen que contrastó fuertemente con el tenso episodio que vivió minutos antes.

LEA MÁS: Ángeles Morales reaparece tras su cirugía y aclara que su alcoholemia salió negativa

La disculpa pública de Nawat Itsaragrisil

Bajo la presión de la condena pública y del comunicado de Miss Universo México, que calificó los hechos como “inaceptables”, el directivo tailandés se pronunció a través de un video en su cuenta de Instagram.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes”, expresó Itsaragrisil, en su primer reconocimiento público del conflicto.

También este miércoles ofreció una conferencia de prensa en la que se mostró visiblemente afectado y entre lágrimas, admitiendo que había cometido un error.

Aunque la disculpa no entra en detalles específicos sobre los insultos denunciados por Bosch, marca un intento por contener el daño a la imagen del certamen.

Según USA Today, las redes sociales se mantienen inundadas de mensajes de apoyo hacia la mexicana, haciendo del hashtag #FátimaBosch una tendencia global y consolidando su papel como símbolo inesperado de la voz femenina dentro de un escenario internacional.

Miss Universo se encuentra ahora bajo la lupa pública, donde la elegancia deberá convivir con las exigencias de respeto y equidad del siglo XXI.