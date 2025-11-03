Ángeles Morales reaparece tras su cirugía y aclara que su alcoholemia salió negativa

La modelo Ángeles Morales, conocida por haber sido parte de Miss Universe Costa Rica 2024, volvió a dar señales en sus redes sociales luego del grave accidente de tránsito que sufrió días atrás por las inmediaciones del puente Juan Pablo II, en La Uruca.

La guapa modelo reapareció para contar que este lunes la operaron de su pierna izquierda, cuya parte del cuerpo fue la más afectada en el percance que sufrió la madrugada del jueves 30 de octubre.

Ángeles subió una historia a su Instagram desde la cama del hospital para tranquilizar a quienes han estado pendientes de su estado.

“Bueno, ya acabo de salir del quirófano. Ya pasé el susto más grande que tenía. De momento, estoy sin dolor, aquí son ángeles de verdad todos, todo el personal que trabaja aquí, tienen amor por lo que hacen”, empezó diciendo.

Ángeles Morales está internada en el hospital del Trauma en La Uruca. (Cortesía /Cortesía)

A su vez agradeció a todas las personas que han estado pendientes de su salud.

“Bueno, falta recuperarme, ya puedo mover la pierna derecha y la izquierda que me operaron (del fémur), como dentro de unas 20 horas ya se me va la anestesia, solo espero que no me duela mucho. Gracias a ustedes por estar pendientes y tenerme en sus oraciones, creo que han sido parte muy importante de este proceso. Muchas gracias”, expresó la joven con voz calmada.

A la espera de la salida

Morales conversó con La Teja minutos después y contó que de momento se siente bien y que, según le dijeron, no deberá usar yeso o bota ortopédica.

En cuanto a si deberá seguir internada más días aún no sabe, pues debe esperar a que la vea el doctor este martes por la mañana.

Ángeles Morales contó que todo salió bien de la operación de fémur que le hicieron en su pierna izquierda. (Cortesía /Cortesía)

Ella se encuentra en el hospital del Trauma, en La Uruca, desde el fin de semana.

La modelo agregó que ya le dieron los resultados de la alcoholemia y que salieron negativos, por lo que queda comprobado que no estaba bajo los efectos del alcohol cuando iba conduciendo de La Sabana hacia La Uruca, pues ella chocó porque iba contravía por la pista.

“Fue el impacto que me hizo hablar así, hasta caminé con el fémur quebrado. Lo que sí había tomado era nervo tiamin, que lo uso para la depresión”, explicó.

También recalcó que va a pedir los exámanes toxicológicos del hospital, los cuales salieron negativos.

La modelo Ángeles Morales sufrió el accidente la madrugada del 30 de octubre. (Instagram/Instagram)

La joven, de 28 años, agregó que se ha sentido muy chineada por las enfermeras y que está muy tranquila al saber que todo salió bien en la operación.