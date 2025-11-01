Modelo Ángeles Morales reaparece en cama de hospital tras fuerte choque: esto dijo

La modelo Ángeles Morales volvió a aparecer este sábado desde la camilla de un hospital luego del accidente de tránsito en el que se vio involucrada la madrugada del jueves en La Uruca, cuando se dirigía a su casa en La Aurora de Heredia.

Morales, de 28 años, fue parte de las 24 finalistas del Miss Universo Costa Rica San José, pero no logró clasificar a la competencia nacional.

LEA MÁS: Modelo Ángeles Morales sufrió fuerte choque en La Uruca y está hospitalizada

Ángeles Morales tiene 28 años y es modelo costarricense "plus size". Fotografía: Instagram Ángeles Morales. (Instagram/Instagram)

Lesiones y hospitalización

El jueves por la noche, horas después del accidente y de que se difundiera un video del suceso en redes sociales, Ángeles informó a La Teja que se encontraba en observación en el Hospital San Juan de Dios, a la espera de ser trasladada al Hospital del Trauma del INS, donde permanece internada.

Según la joven, el choque contra un tráiler le dejó lesiones en el pie derecho y una fractura en el fémur izquierdo, por lo que requiere cirugía.

Modelo confirmó que sí es ella la que aparece en video de colisión

Mensaje desde la cama del hospital

Este sábado, dos días después del accidente, Morales se refirió nuevamente a su estado a través de redes sociales:

“El único lugar donde uno realmente aprende a ser humilde. Gracias Dios estoy sin dolor”, escribió junto a una foto desde su internamiento en La Uruca.

LEA MÁS: La humillaban llamándola“chancha de monte” en escuela y colegio, ahora es una gran reina de belleza

Ángeles Morales publicó esta historia de Instagram este sábado, desde la cama del hospital. Fotografía: Instagram Ángeles Morales. (Instagram/Instagram)

¿Cómo ocurrió el accidente?

Cuando se produjo la colisión, la modelo viajaba contravía desde La Sabana hacia Heredia por la General Cañas.

“No sé cómo, pero Waze me tiró por ahí, yo solo iba siguiendo Waze y se dio el choque. No me hicieron la prueba de alcoholemia, no era necesario”, relató Ángeles a La Teja el jueves.